VIDEO Robert Negoiță, întrebat dacă a plătit vreodată pentru sex: „Tatăl meu îi dădea bani mamei mele. Presupun că tatăl meu avea relație sexuală cu mama mea, dar refuz să cred că mama mea era prostituată sau tatăl meu plătea o prostituată”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost întrebat într-o emisiune difuzată duminică de Kanal D dacă a plătit vreodată pentru sex. După o tăcere de zece secunde, edilul a răspuns că nu „în sensul în care este definită chestiunea”, iar apoi a venit cu o argumentație stranie: „Tatăl meu îi dădea bani mamei mele. Presupun că tatăl meu avea relație sexuală cu mama mea, dar refuz să cred că mama mea era prostituată sau tatăl meu plătea o prostituată”.

Răspunsul complet al lui Robert Negoiță:

„În sensul în care este definită chestiunea, nu. Este o întrebare foarte personală. La modul în care «cât îți dau să…», mie mi se pare că asta este sub demnitate. Dar, permanent, cu toată zarva asta pe domeniu, eu știu că tatăl meu îi dădea bani mamei mele. Da, da, da, știu. Eu am fost martor când tatăl meu dădea bani mamei mele. Presupun că tatăl meu avea relație sexuală, contact sexual cu mama mea, dar refuz să cred că mama mea era prostituată sau tatăl meu plătea o prostituată. Haideți să diferențiem. M-am dorit și mă consider o persoană generoasă, dar haideți să clarificăm lucrurile ce înseamnă una și ce înseamnă alta. Nu, plată pentru sex, repet, asta și a fost cercetarea făcută de parchet în perioada în care fix asta era incrimnat de legea penală și s-a demonstrat în urma cercetării că nu a fost vorba de așa ceva, punct.”