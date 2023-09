VIDEO Relatări cutremurătoare din Libia: Un val de 7 metri a distrus clădiri / Peste 5300 de morți în urma inundațiilor / ONU: Dacă exista un serviciu meteorologic care să funcționeze normal, s-ar fi evitat majoritatea victimelor

Organizația Națiunilor Unite a declarat că cele mai multe dintre decesele provocate de inundațiile fulgerătoare care au devastat Libia ar fi putut fi „evitate”, în timp ce lucrătorii umanitari se străduiesc să livreze ajutoare cruciale în cadrul unui efort umanitar bruiat de diviziunile politice și de rămășițele dezastrului, relatează CNN.

Cel puțin 5.300 de persoane au murit în Libia și alte mii se tem că sunt date dispărute după ce clădiri întregi au fost „distruse” când un val de șapte metri a lovit orașul Derna, situat pe coasta de nord, a anunțat joi Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR).

Precipitațiile fără precedent au înghițit orașele din națiunea nord-africană săptămâna trecută, rupând două baraje din nord-estul țării și trimițând un potop de apă în Derna, care a văzut cea mai mare parte a devastării.

„Dacă ar fi existat un serviciu meteorologic care să funcționeze în mod normal, ar fi emis avertismente și, de asemenea, managementul situațiilor de urgență ar fi putut să efectueze evacuarea oamenilor și am fi evitat majoritatea victimelor umane”, a declarat joi Petteri Taalas, secretarul general al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) a ONU, în cadrul unei conferințe de presă la Geneva.

„Bineînțeles, nu putem evita în totalitate pierderile economice, dar am fi putut, de asemenea, să minimizăm aceste pierderi dacă am fi avut la dispoziție servicii adecvate”, a adăugat Talaas.

Talaas a declarat că OMM a încercat să interacționeze cu oficialii libieni în vederea îmbunătățirii acestor mecanisme, dar, deoarece „situația de securitate din țară este atât de dificilă, este greu să mergem acolo”.

Libia a fost zguduită de tulburări politice de la izbucnirea războiului civil în 2014, iar în prezent are două guverne rivale. Fiecare dintre ele raportează cifre contradictorii în ceea ce privește victimele în urma inundațiilor catastrofale din țară.

În timp ce guvernul susținut de parlamentul din est a raportat cel puțin 5.300 de morți, guvernul recunoscut la nivel internațional de la Tripoli raportează peste 6.000 de morți. CNN nu poate verifica în mod independent numărul morților sau al celor dispăruți.

„Un singur val tsunami

Șeful delegației CICR în Libia a declarat că va dura „multe luni, poate ani” pentru ca locuitorii din Derna să se refacă după amploarea pagubelor, după ce un val de șapte metri a lovit orașul de coastă din nordul țării săptămâna aceasta.

„Acest dezastru a fost violent și brutal. Un val de 7 metri înălțime a distrus clădiri și a dus infrastructura în mare. Acum, membri ai familiilor sunt dispăruți, cadavrele revin la mal, iar casele sunt distruse”, a declarat Yann Fridez.

„Va fi nevoie de multe luni, poate ani, pentru ca locuitorii să se recupereze după acest nivel uriaș de pagube”.

CICR a avut o echipă în Derna pentru a sprijini familiile cu activități microeconomice atunci când apele au copleșit orașul, adăugând că va distribui 6.000 de saci pentru cadavre echipelor de criminaliști din orașul Benghazi, din estul țării, pentru a „asigura un tratament demn al morților”.

Accesul în zonele afectate de inundații rămâne o „provocare majoră”, deoarece drumurile au fost distruse, a precizat CICR.

Imagini din satelit înfățișează un baraj din Derna, Libia, la 2 septembrie, înainte ca o furtună puternică să lovească regiunea, în stânga, și urmările prăbușirii barajului, în dreapta.

Fostul ministru libian al Sănătății, Reida El Oakley, a declarat miercuri pentru Becky Anderson de la CNN că „un val uriaș, înalt cât o clădire cu șase etaje sau mai înalt, a măturat întreaga țară ca un tsunami cu un singur val”.

Khaled Al-Shuwaihed, un cetățean libian, a declarat că situația din Derna „a fost o catastrofă”.

„A fost o catastrofă, toți prietenii mei sunt morți”, a declarat joi Al-Shuwaihed pentru Reuters.

„Unul dintre prietenii mei, la început, filma din vârful văii, prietenul meu, filma, a murit. Cineva pe nume Nasir Fatoury și copiii săi (se spune că sunt morți), dar toate acestea sunt doar zvonuri în acest moment, nimic nu a fost confirmat. Unul dintre prietenii mei și cei cinci copii ai săi, doar unul dintre ei ne-a găsit.”

Ajutoarele sosesc încet-încet

Voluntarii medicali s-au declarat copleșiți de amploarea dezastrului uman din Derna, în timp ce ajutoarele au început să sosească încet joi, pe fondul temerilor legate de bolile transmise prin apă.

Mai mult de 30.000 de persoane au fost strămutate în Derna, a declarat miercuri Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a ONU. Între timp, cadavrele s-au îngrămădit în apropierea unor unități sanitare desființate, în ciuda necesității de a trata supraviețuitorii dezastrului.

Khaled Hamid, director general la un ONG libian, a declarat că donațiile de ajutor au fost insuficiente pentru numărul de persoane care au nevoie de tratament.

„Primul pas a fost ușor, am strâns bani din echipamente și donații din interiorul și din afara organizației. Nu ne așteptam ca oamenii să simpatizeze cu noi în asemenea măsură și, slavă Domnului, am primit un sprijin foarte bun”, a declarat Hamid pentru Reuters.

