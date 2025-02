VIDEO Primele imagini cu noul monopost Ferrari pe circuitul de la Fiorano

Noul SF-25 a apărut în premieră miercuri pe circuitul de la Fiorano, Charles Leclerc fiind surprins la volanul monopostului alături de care Scuderia Ferrari vrea să revină în fruntea Formulei 1.

La baza de la Maranello, Ferrari și-a programat pentru miercuri să parcurgă 200 de kilometri de teste (câte o sută pentru fiecare dintre piloți).

Charles Leclerc a fost primul care a ieșit pe circuit, iar pilotul monegasc a încheiat cu bine cei 100 de kilometri.

După amiază va fi rândul lui Lewis Hamilton să urce în monopostul SF-25.

Reamintim că testele oficiale de la Bahrain la care vor participa toate echipele vor avea loc în perioada 26-28 februarie.

Noul sezon al Formulei 1 va debuta pe 16 martie, cu Marele Premiu al Australiei.

