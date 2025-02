Max Verstappen și Christian Horner, șeful RedBull, huiduiți în O2 Arena pe durata galei care a aniversat 75 de ani de Formula 1

Formula 1 a sărbătorit 75 de ani de existență, iar gala de marți seara din O2 Arena a adunat laolaltă toate echipele care vor concura în sezonul 2025. Publicul britanic a avut și o țintă aparte, mulți dintre fani huiduindu-i pe Max Verstappen și Christian Horner, șeful RedBull Racing.

Mega evenimentul din O2 Arena din Londra a avut de toate, inclusiv huiduieli. Ele au fost adresate în special lui Max Verstappen (campionul ultimelor patru ani din Formula 1) și lui Christian Horner, șeful echipei RedBull.

Acest lucru s-a întâmplat în momentul în care RedBull își prezenta noul monopost pentru sezonul 2025 al Formulei 1, transmite presa britanică.

În contextul celor întâmplate, decizia organizatorilor de a nu avea un scurt interviu cu Max pe scenă s-a dovedit una inspirată, scutindu-l pe campionul mondial en-titre de alte huiduieli din partea publicului britanic.

„Cred că nu ar trebui să o luăm atât de în serios. De asemenea, nu am de gând să vă spun cum ar trebui să vă comportați în viață”, a precizat Verstappen, citat de independent.co.uk, despre reacția publicului britanic.

🔵🔴🟡 The iconic look: 2025 @redbullracing livery 👊 pic.twitter.com/y8sw1Kd0eR

Jurnaliștii britanici vorbesc despre faptul că este greu de crezut că RedBull va mai alege să participe la un eveniment similar, cea mai bună decizie fiind aceea de a face propria prezentare a noului monopost la baza de la Milton Keynes.

Conform oficialilor Formulei 1, evenimentul din O2 Arena a adunat o audiență maximă de 1,1 milioane de telespectatori simultan pe YouTube, iar audiența totală pe respectivul canal media fiind undeva la 4,6 milioane.

Sezonul din 2025 al Formulei 1 va începe oficial la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei, în perioada 13-16 martie.

Înainte de aceasta, echipele vor petrece trei zile în Bahrain testându-și noile monoposturi, începând de miercurea viitoare.

Red Bull reveal the livery they’ll look to make Max Verstappen a five-time world champion in 🏆#F175LIVE @redbullracing pic.twitter.com/YzMuek9ydG

— Formula 1 (@F1) February 18, 2025