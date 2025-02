VIDEO Ferrari și monopostul cu care vrea să devină campioană în F1: „Sunt atât de mândru că fac parte din această echipă” – Lewis Hamilton

Ferrari a prezentat în cadrul galei de aniversare a 75 de ani de Formula 1 monopostul alături de care vrea să cucerească titlul mondial în sezonul 2025. În O2 Arena din Londra, Lewis Hamilton a spus că se simte „plin de viață”, că este „concentrat pe ceea ce urmează” și că este foarte mândru să facă parte din echipa Scuderiei.

În fața a aproximativ 20 de mii de fani britanici zgomotoși, Lewis Hamilton a intrat pe scena din O2 Arena în combinezonul roșu al celor de la Ferrari.

A avut timp și de un mic discurs, el precizând, printre altele, că este mândru să facă parte din echipa Ferrari.

„Cuvântul la care mă gândesc (n.r. pentru acest sezon) este revigorat. Mă simt atât de plin de viață, am atât de multă energie pentru că totul este nou.

Sunt concentrat pe ceea ce urmează și sunt atât de mândru să fac parte din această echipă” – Lewis Hamilton.

Va fi sezonul cu numărul 19 în Formula 1 pentru pilotul britanic în vârstă de 40 de ani.

Charles Leclerc. Lewis Hamilton. Together in front of the world as Ferrari team mates 😍#F175LIVE @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/sZggxDsxpJ — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

🚨 Lewis Hamilton y Charles Leclerc debutarán con el Ferrari SF25 hoy a las 9:30 en Fiorano [@Auto_Racer_it]#F1 pic.twitter.com/Oy5urUOK0l — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) February 19, 2025

🚨📰|Charles Leclerc será el primero en probar la SF-25 mañana por la mañana en Fiorano. Más tarde, Lewis Hamilton tomará el relevo para completar los 100 kilómetros restantes. 👇🧵#Ferrari #F1 pic.twitter.com/v27WLY6GIe — Leclerc News (@Team16Leclerc) February 19, 2025

There’s absolutely zero containment on Lewis Hamilton. He’s a dilf of the people https://t.co/znGujAPq1C — Jenson Puffin ہائدی 🐦‍⬛ (@MissOoo1g) February 19, 2025

Testele oficiale de dinaintea startului noului sezon vor avea loc la Bahrain, în perioada 26-28 februarie.

Cum arată grila de start pentru sezonul 2025 al Formulei 1 Alpine: Pierre Gasly, Jack Doohan

Pierre Gasly, Jack Doohan Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Fernando Alonso, Lance Stroll Scuderia Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Charles Leclerc, Lewis Hamilton Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman

Esteban Ocon, Oliver Bearman Sauber: Nico Hulkenberg, Garbiel Bortoleto

Nico Hulkenberg, Garbiel Bortoleto McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Lando Norris, Oscar Piastri Mercedes: George Russell, Andrea Kimi Antonelli

George Russell, Andrea Kimi Antonelli RB: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar

Yuki Tsunoda, Isack Hadjar RedBull: Max Verstappen, Liam Lawson

Max Verstappen, Liam Lawson Williams: Alexander Albon, Carlos Sainz Jr. Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1 Australia (Albert Park) – 16 martie

China (Shanghai) – 23 martie

Japonia (Suzuka) – 6 aprilie

Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie

Arabia Saudită (Jeddah) – 20 aprilie

Miami (International Autodrome) – 4 mai

Emilia Romagna (Imola) – 18 mai

Monaco (Circuit de Monaco) – 25 mai

Barcelona (Montmelo) – 1 iunie

Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – 15 iunie

Austria (Spielberg) – 29 iunie

Marea Britanie (Silverstone) – 6 iulie

Belgia (Spa-Francorchamps) – 27 iulie

Ungaria (Hungaroring) – 3 august

Olanda (Zandvoort) – 31 august

Italia (Monza) – 7 septembrie

Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie

Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie

SUA (Austin) – 19 octombrie

Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie

Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie

Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie

Qatar (Lusail) – 30 noiembrie

Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.