VIDEO Primarul Băluță a ieșit negativ la un test anti-marijuana la Spitalul Bagdasar, după ce un test rapid efectuat de activistul Ceaușescu indicase inițial un rezultat pozitiv
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, s-a dus joi după amiază la spitalul Bagdasar pentru a efectua un test care să arate dacă a consumat sau nu marijuana, după ce un test rapid efectuat anterior de activistul Marian Moroșanu, cunoscut ca “Ceaușescu”, a indicat un rezultat pozitiv.
Ceaușescu a mers joi la Primăria Sectorului 4, precizând, pe pagina sa de Facebook, că, “așa cum a promis”, va efectua teste antidrog rapide primarilor.
“Cum am promis merg la primari să facă testul antidrog rapid. Primul primar a fost Daniel Băluță primarul sectorului 4 testul pentru COCAINA a ieșit NEGATIV. Testul la Marijuana a ieșit Pozitiv”, a scris Ceaușescu pe contul său de Facebook.
Întrebat cum comentează rezultatul pozitiv, Băluță a răspuns: “Sunt convins că acest test face parte din marja de eroare pe care o are orice categorie de test de genul acesta”.
Ulterior, primarul Sectorului 4 a mers la spitalul Bagdasar, situat în același sector, pentru a efectua un test de urină.
După ce acesta a dat un rezultat negativ, Daniel Băluță a declarat: “Important e să nu judecăm niciodată pe nimeni până când nu avem niște confirmări. Este foarte important pentru toți să nu consume substanțe psiho-active”.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
VIDEO Circa 200 de simpatizanți l-au așteptat pe Călin Georgescu în fața sediului IPJ Ilfov / George Simion le ceruse susținătorilor „suveraniști” să se adune miercuri dimineață pentru a-l sprijini pe fostul candidat extremist, trimis în judecată / Mai mulți simpatizanți s-au îmbrâncit cu jandarmii, două persoane au fost scoase din mulțime și amendate
VIDEO Călin Georgescu: Dosarul meu este „o copie la indigo a dosarului din anul 2016 al președintelui Trump” / „Eu nu renunț la adevăr indiferent de preț. Voi plăti chiar și prețul glonțului”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.