VIDEO Primarul Băluță a ieșit negativ la un test anti-marijuana la Spitalul Bagdasar, după ce un test rapid efectuat de activistul Ceaușescu indicase inițial un rezultat pozitiv

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, s-a dus joi după amiază la spitalul Bagdasar pentru a efectua un test care să arate dacă a consumat sau nu marijuana, după ce un test rapid efectuat anterior de activistul Marian Moroșanu, cunoscut ca “Ceaușescu”, a indicat un rezultat pozitiv.

Ceaușescu a mers joi la Primăria Sectorului 4, precizând, pe pagina sa de Facebook, că, “așa cum a promis”, va efectua teste antidrog rapide primarilor.

“Cum am promis merg la primari să facă testul antidrog rapid. Primul primar a fost Daniel Băluță primarul sectorului 4 testul pentru COCAINA a ieșit NEGATIV. Testul la Marijuana a ieșit Pozitiv”, a scris Ceaușescu pe contul său de Facebook.

Întrebat cum comentează rezultatul pozitiv, Băluță a răspuns: “Sunt convins că acest test face parte din marja de eroare pe care o are orice categorie de test de genul acesta”.

Ulterior, primarul Sectorului 4 a mers la spitalul Bagdasar, situat în același sector, pentru a efectua un test de urină.

După ce acesta a dat un rezultat negativ, Daniel Băluță a declarat: “Important e să nu judecăm niciodată pe nimeni până când nu avem niște confirmări. Este foarte important pentru toți să nu consume substanțe psiho-active”.