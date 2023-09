VIDEO Premierul britanic Rishi Sunak vrea interzicerea câinilor de luptă din rasa American XL până la sfârșitul anului / Incidentele cu câini periculoși scăpați de sub control au explodat în ultima perioadă

Premierul britanic, Rishi Sunak, vrea interzicerea câinilor de luptă din rasa American XL până la sfârșitul anului, după mai multe incidente grave, transmite BBC. Rishi Sunak a declarat că este clar că buldogii American XL sunt „un pericol pentru comunități” și că este necesară o interdicție.

Poliția din West Midlands a confirmat că o femeie a fost arestată după ce un băiat de 10 ani a fost atacat și rănit de un bull terrier Staffordshire.

El a fost tratat la spital pentru rănile suferite la braț în urma atacului de miercuri, în Bentley Drive, Walsall, a precizat poliția.

Câinele a fost euthanasiat.

I’ve ordered urgent work to define and ban this breed so we can end these violent attacks and keep people safe. pic.twitter.com/Qlxwme2UPQ

Femeia în vârstă de 60 de ani a fost reținută sub suspiciunea de posesie a unui câine scăpat de sub control în mod periculos și care a provocat răni. Ea a fost eliberată cu un avertisment.

Ofițerii au declarat că au crezut că câinele a reușit să iasă din casa stăpânei sale fără ca aceasta să știe.

Potrivit BBC, poliția înregistrează tot mai multe infracțiuni în care un câine scăpat de sub control provoacă răni.

Asta a constatat ancheta noastră din martie: anul trecut au fost înregistrate aproape 22.000 de astfel de infracțiuni, potrivit răspunsurilor FOI de la 37 de forțe din Anglia și Țara Galilor.

Aceasta este o creștere de aproximativ 34% față de cele puțin peste 16.000 de infracțiuni înregistrate în 2018.

Poliția din West Midlands a înregistrat o creștere procentuală mai mare decât această cifră globală. În 2022 au avut 1.112 cazuri, în creștere cu 66% față de 671 în 2018.

Ministrul de interne Suella Braverman a declarat că câinii bătăuși American XL sunt „o amenințare la adresa vieții” și „provoacă mizerie în comunitățile noastre”, motiv pentru care guvernul ia măsuri pentru a-i interzice.

„Între timp, mă aștept ca poliția să folosească toate puterile disponibile pentru a proteja publicul de aceste bestii”, spune ea.

Ea a adăugat că moartea bărbatului care a fost atacat de doi câini în Stonnall „subliniază necesitatea” interzicerii.

Braverman a declarat la începutul acestei săptămâni că a cerut „consiliere urgentă” cu privire la interzicerea câinilor „letali” American bully XL, după ce au fost postate online imagini cu un atac asupra unei fete de 11 ani din Birmingham, sâmbătă.

After an American XL Bully dog attacks a terrified 11 year old girl in Birmingham and injures two men coming to her aid, do we now have enough #MondayMotivation to tackle this issue?

Suella Braverman looks into a IK ban on this „lethal” breed. pic.twitter.com/EB50RCchtP

— Jason King (@NigelCaine47) September 11, 2023