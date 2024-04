VIDEO Patru morţi şi aproape 30 de răniţi în Odesa, după ce o rachetă rusă a lovit o instituţie de învăţământ

Un atac rusesc cu rachetă, în plină zi, asupra unei instituţii de învăţământ din portul ucrainean Odesa a ucis luni patru persoane şi a rănit 28, au anunţat oficiali locali citaţi de Reuters, transmite News.ro.

Guvernatorul regional Oleh Kiper a informat pe Telegram că patru dintre răniţi sunt în stare gravă şi primesc tratament de urgenţă. El a precizat că printre răniţi se numără doi copii şi o femeie însărcinată.

‼️ The occupiers hit the palace of students of the „Odesa Law Academy”

Preliminarily, 7 people are wounded, regional military administration reports. pic.twitter.com/lANv3Hue8J

