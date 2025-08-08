Autoritatea Aeronautică Civilă, acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei
Autoritatea Aeronautică Civilă Română este acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei, potrivit unui raport de audit publicat pe site-ul instituției.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Curtea de Conturi arată în raport că Autoritatea Aeronautică a refuzat să vireze la bugetul statului în 2023 suma de 7,8 milioane de lei, adică jumătate din profitul net obținut în anul precedent.
Toate companiile de stat și regiile autonome erau obligate la acel moment, potrivit Curții de Conturi, să vireze la bugetul statului aceste sume.
În plus, Curtea de Conturi acuză conducerea Autorității Aeronautice că a plătit suma de aproape un milion de lei unui fost angajat pe care l-a concediat, iar instanța a decis că e vorba despre ”hărțuire”.
Autoritatea Aeronautică Civilă Română este condusă din 2021 de directorul general Nicolae Stoica.
Citește mai jos raportul de audit al Curții de Conturi:
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.