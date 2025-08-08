Autoritatea Aeronautică Civilă, acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei

Autoritatea Aeronautică Civilă Română este acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei, potrivit unui raport de audit publicat pe site-ul instituției.

Curtea de Conturi arată în raport că Autoritatea Aeronautică a refuzat să vireze la bugetul statului în 2023 suma de 7,8 milioane de lei, adică jumătate din profitul net obținut în anul precedent.

Toate companiile de stat și regiile autonome erau obligate la acel moment, potrivit Curții de Conturi, să vireze la bugetul statului aceste sume.

În plus, Curtea de Conturi acuză conducerea Autorității Aeronautice că a plătit suma de aproape un milion de lei unui fost angajat pe care l-a concediat, iar instanța a decis că e vorba despre ”hărțuire”.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română este condusă din 2021 de directorul general Nicolae Stoica.

Audit Curtea de Conturi