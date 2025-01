VIDEO Novak Djokovic, huiduit de publicul de la Australian Open după abandonul din semifinale

Novak Djokovic a stat pe teren doar o oră și 21 de minute contra lui Alexander Zverev, marele campion sârb abandonând la finalul primului set din semifinalele Australian Open. Publicul de pe Rod Laver Arena l-a huiduit pe Nole, spectatorii dorindu-și un meci intens, spectaculos și eventual de cinci seturi.

După ce a cedat primul set la limită, scor 7-5 în tiebreak, Novak Djokovic s-a îndreptat surprinzător spre fileu, l-a îmbrățișat pe Zverev și a decis să abandoneze.

Plătitor de bilet și așteptând o bătălie epică, publicul prezent pe Rod Laver Arena l-a huiduit puternic pe cel care a triumfat la Melbourne de zece ori, un record.

După cele întâmplate, Alexander Zverev a reacționat imediat la interviul de pe teren și a cerut mai mult respect pentru cel care a rescris istoria tenisului prin multitudinea de recorduri reușite de-a lungul carierei.

„Aş vrea să vă spun să nu huiduiţi un jucător după o astfel de situaţie. Ştiu că fiecare dintre voi a plătit un bilet ca să vadă un meci lung şi spectaculos, dar Novak e cel care a dat absolut totul în ultimii peste 20 de ani în acest sport. Nu e genul care să abandoneze fără motiv.

A câştigat acest turneu când a avut ruptură abdominală, a câştigat acest turneu când a avut alte probleme. Mereu a continuat să joace. Așa că, vă rog, să transmitem puţină dragoste pentru Novak. Chiar nu a mai putut să continue”, a spus Zverev la final, citat de Eurosport.

Pentru Zverev (27 de ani) aceasta va fi a treia finală de Grand Slam din carieră, după cele pierdute la US Open (2020 contra lui Dominic Thiem) și la Roland Garros (2024 – contra lui Carlos Alcaraz).

În ultimul act de duminică, 26 ianuarie, pe Rod Laver Arena germanul va da peste învingătorul partidei dintre Jannik Sinner (1) și Ben Shelton (21).

Novak Djokovic părăsind Rod Laver Arena în huiduielile fanilor

This is not how it was supposed to end. 😭 pic.twitter.com/KQ5v1znqa0

Zverev on some of the crowd booing Djokovic after retiring from #AustralianOpen

“Please guys don’t boo a player when he goes out with injury. I know everyone paid for tickets.. but Novak has given everything of his life to the sport the last 20 years”

pic.twitter.com/aVsBlKAhlV

— Sandeep Kumar Yadav (@Sandy92_SKY) January 24, 2025