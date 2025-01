VIDEO Novak Djokovic s-a retras de la Australian Open după doar un set jucat în semifinala cu Alexander Zverev

Novak Djokovic (37 de ani, cap de serie șapte) a abandonat după doar un set meciul cu Alexander Zverev din semifinalele Australian Open, fostul lider mondial acuzând probleme medicale după meciul epuizant cu Carlos Alcaraz din sferturi.

După ce a pierdut primul set în tiebreak, scor 7-5, la o oră și 21 de minute de la startul partidei Djokerul a luat decizia de a abandona.

Novak Djokovic retires due to injury after dropping the first set 7-6 😮

Alexander Zverev advances to the Australian Open Finals!#AustralianOpen pic.twitter.com/YLMJINXYMj

— TSN (@TSN_Sports) January 24, 2025