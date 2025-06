VIDEO NBA are un nou fenomen asiatic: Cine este Yang Hansen, chinezul de 20 de ani și 2,18 metri care a ajuns la Portland Trail Blazers

Yang Hansen a bulversat draftul 2025 din NBA după ce a fost ales direct din tribune, transmite talksport.com. Pivotul chinez în vârstă de 20 de ani a fost adus de către Portland Trail Blazers, într-un schimb neașteptat realizat cu Memphis Grizzlies.

Este una dintre cele mai puțin scontate povești ale draftului din 2025.

Sursa citată transmite că Hansen nici măcar nu fusese invitat în „green room” (n.r. zona rezervată celor mai bine cotați jucători), el aflându-se în tribună în momentul în care i-a fost strigat numele.

Jucătorul de 20 de ani a părut cel puțin la fel de surprins precum și cei prezenți în arenă de această alegere.

A stârnit zâmbete în sală în momentul în care șapca celor de la Blazers i-a fost prea mare.

Yang Hansen s-a ales și cu o poreclă pe măsura surprizei pe care a produs-o în draft: „Chinese Jokic”.

Totul a plecat de la jurnalistul NBA Jake Fischer, cel care a postat pe rețelele sociale: „O sursă de la Nuggets tocmai mi-a trimis un mesaj: Chinese Jokic, despre selecția surpriză a Blazers.”

Curiozitatea fanilor a fost satisfăcută de statisticile existente în dreptul lui „Jokic de China”:

Aceste statistici au fost bifate în două sezoane la Qingdao Eagles, în CBA, unde a fost de două ori All-Star, rookie-ul anului (cel mai bun tânăr jucător) și jucător defensiv al anului 2024.

Presa americană de specialitate vorbește despre decizia surprinzătoare a celor de la Portland Trail Blazers, echipă care are deja 3 centri în lot: Deandre Ayton (fostă alegere #1 în draft), Donovan Clingan (#7 – anul trecut) și veteranul Robert Williams III.

Nu a fost însă o alegere făcută pe ultima sută de metri, după cum susține managerul general al celor de la Blazers.

„El a fost ținta. Am calculat cât de mult putem să coborâm și totuși să-l prindem. Ne-a ieșit”, spune Joe Cronin.

„Acest moment a fost dincolo de cea mai nebună imaginație a mea”, s-a rezumat să spună Yang Hansen.

Jucătorul are de unde se inspira la începutul aventurii în NBA: compatrioții Yao Ming și Yi Jianlian, care au făcut carieră în America.

Adam Silver and 7’1″ Yang Hansen, who was taken 16th overall in the NBA draft 🌟 pic.twitter.com/i7yGSg3ngO

— ESPN (@espn) June 26, 2025