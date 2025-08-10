Majoritatea germanilor, în favoarea recunoaşterii Palestinei ca stat (sondaj)

Majoritatea cetăţenilor din Germania susţin recunoaşterea unui stat Palestina, conform unui nou sondaj, o decizie pe care guvernul federal german o respinge în prezent, relatează duminică dpa, potrivit Agerpres.

În sondajul realizat de Institutul Forsa pentru revista de politică externă Internationale Politik, 54% dintre respondenţi au răspuns „da” la întrebarea: „Ar trebui Germania să recunoască acum Palestina ca stat?”, în timp ce 31% s-au opus ideii.

Sondajul a fost realizat în rândul a 1.001 de persoane din Germania la sfârşitul lunii iulie.

Sprijinul pentru recunoaşterea unui stat palestinian a fost puţin mai mare în estul Germaniei (59%) decât în vest (53%). De asemenea, acesta a fost extrem de mare în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 29 de ani (60%) şi în rândul persoanelor cu vârsta de 60 de ani şi peste (58%).

Printre susţinătorii partidului de extremă stânga Die Linke, 85% au fost în favoarea recunoaşterii. Sprijinul a fost, de asemenea, mare în rândul alegătorilor Verzilor (66%) şi a social-democraţilor (52%).

Sprijinul a fost mai redus în rândul susţinătorilor alianţei conservatoare CDU/CSU (48%) şi ai partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) – 45%.

Guvernul german declară că susţine soluţia a două state, în care israelienii şi palestinienii să trăiască paşnic unii lângă alţii. Cu toate acestea, el consideră recunoaşterea Palestinei ca fiind pasul final la sfârşitul unui proces de pace negociat.

Aproape 150 dintre cele 193 de state membre ale ONU Unite recunosc deja Palestina. Având în vedere operaţiunile militare în curs ale Israelului în Fâşia Gaza, soldate cu zeci de mii de morţi, mai multe ţări se pregătesc să recunoască statul Palestina.

Preşedintele Emmanuel Macron a anunţat că Franţa va face acest pas în septembrie, în timp ce Canada şi Marea Britanie s-au angajat, de asemenea, să recunoască Palestina ca stat, în anumite condiţii.