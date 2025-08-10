G4Media.ro
Casa Albă ia în calcul invitarea lui Zelenski la întâlnirea Trump-Putin din Alaska (surse)

10 Aug

Casa Albă ia în calacul invitarea lui Volodimir Zelenski la întâlnirea între Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, potrivit unor surse din SUA. Informațiile vin la o zi după ce Washingtonul și Moscova au confirmat că președinții american și rus se vor întâlni vineri pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, transmite Sky News.

Președinții american și rus se vor întâlni vineri, 15 august.

Un înalt oficial american și trei persoane informate cu privire la discuțiile interne au declarat pentru NBC News că administrația Trump ia acum în considerare invitarea președintelui ucrainean la summit.

„Se discută”, a fost citată una dintre persoanele informate cu privire la discuții.

Sursele au declarat că o vizită a lui Zelenski nu a fost stabilită – și nu este clar dacă liderul ucrainean va fi în Alaska pentru summit.

Cu toate acestea, oficialul administrației a declarat că este „absolut” posibil.

„Toată lumea are mari speranțe că acest lucru se va întâmpla”, a spus oficialul.

Întrebat dacă SUA l-a invitat oficial pe Zelenski în Alaska, un înalt oficial al Casei Albe a declarat: „Președintele rămâne deschis unui summit trilateral cu ambii lideri. În acest moment, Casa Albă se concentrează pe planificarea întâlnirii bilaterale solicitate de președintele Putin”.

În același timp, o purtătoare de cuvânt a Downing Street a declarat că premierul britanic Sir Keir Starmer a discutat sâmbătă cu președintele francez Emmanuel Macron.

Purtătoarea de cuvânt a adăugat: „Ei au discutat ultimele evoluții din Ucraina, reiterându-și sprijinul neclintit pentru președintele Zelenski și pentru asigurarea unei păci juste și durabile pentru poporul ucrainean”.

„Au salutat eforturile președintelui Trump de a opri crimele din Ucraina și de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și au discutat despre modul în care vor continua să colaboreze strâns cu președintele Trump și cu președintele Zelenski în zilele următoare.”

„Ei au convenit să rămână în contact strâns.”

