Cel puţin 34 de palestinieni ucişi în atacuri israeliene, a anunțat Apărarea civilă din Gaza

Cel puţin 34 de palestinieni ucişi în atacuri israeliene, a anunțat Apărarea civilă din Gaza

Purtătorul de cuvânt al Apărării civile din Fâşia Gaza, Mahmoud Bassal, a anunţat sâmbătă că cel puţin 34 de persoane au fost ucise de lovituri sau tiruri israeliene, între care civili care aşteptau distribuirea de ajutoare alimentare, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit purtătorului de cuvânt, nouă persoane au fost ucise şi alte 181 au fost rănite când forţele israeliene au deschis focul asupra lor în timp ce se adunau în apropierea unui punct de trecere, în nordul Gazei, folosit pentru livrarea de ajutoare.

Alte şase persoane au fost ucise şi 30 rănite de tiruri israeliene în timp ce se adunau în apropierea punctului de distribuire a ajutoarelor umanitare al Fundaţiei Umanitare din Gaza (GHF), în centrul Fâşiei Gaza, a declarat purtătorul de cuvânt, care a menţionat şi alte victime în atacuri israeliene asupra altor zone din centrul teritoriului.

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat după ce organizaţia palestiniană Hamas a lansat un atac fără precedent asupra Israelului la 7 octombrie 2023, care s-a soldat cu moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unei numărători a AFP bazate pe date oficiale israeliene. De atunci, represaliile israeliene au ucis cel puţin 61.330 de persoane în Gaza, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătăţii al Hamas, considerate fiabile de ONU.

