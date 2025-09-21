VIDEO Lovitura zilei la Laver Cup: „E uimitor ce a reușit”

Alex Michelsen a reușit „lovitura turneului” la Laver Cup 2025, jucătorul de tenis american contribuind la spectacolul gustat din plin de fani în „Chase Center” din San Francisco.

Alex Michelsen, execuție spectaculoasă la Laver Cup 2025

În vârstă de 32 de ani, Alex Michelsen a reușit să returneze din apropierea fileului o minge care a venit cu mare forță din terenul advers. Nu a fost o execuție ușoară, americanul trimițând mingea înapoi după un reflex fantastic, spre uimirea fanilor prezenți în „Chase Center” din San Francisco.

„E uimitor ce a reușit”, au exclamat comentatorii americani după execuția spectaculoasă a lui Michelsen.

Dublul format din Alex Michelsen și Alex De Minaur a trecut de perechea Holger Rune/ Casper Ruud, scor 6-3, 6-4.

De altfel, echipa Europei a pierdut toate meciurile disputate sâmbătă la San Francisco și este condusă acum cu 9-3 de echipa Restului Lumii, după a doua zi de meciuri de la Laver Cup.

De știut:

Prima echipă care va acumula 13 puncte va cuceri trofeul ediției 2025 a Laver Cup. Este o competiție demonstrativă organizată la inițiativa lui Roger Federer, iar prima ediție a avut loc în anul 2017.

Meciurile de vineri au valorat câte un punct, cele de sâmbătă câte două puncte, iar cele de duminică câte trei puncte.

Super execuția reușită de Alex Michelsen: