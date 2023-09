VIDEO Inundații în Grecia după ce furtuna Elias a ajuns pe uscat/ Stare de urgență instituită în Volos

Noi inundaţii au avut loc miercuri în centrul Greciei, pentru a doua oară în această lună, oraşul Volos fiind puternic afectat. Luna trecută, o furtună s-a soldat cu moartea a 17 persoane şi a provocat pagube importante, relatează AFP, citată de News.ro.

Autorităţile au instituit stare de urgenţă în Volos, un oraş cu aproape 140.000 de locuitori, în contextul în care o furtună numită Elias a ajuns pe uscat, transformând străzile în râuri.

Această furtună, a doua care loveşte ţara în trei săptămâni, a provocat deja inundaţii pe insula Evia, în apropiere de Atena. Satele din jurul oraşului Volos au fost evacuate.

The Greek city of Volos experiences severe flooding, just a couple of weeks after the entire country was hit by this natural disaster. pic.twitter.com/Dz17O1aHBC

— Sprinter (@Sprinter99800) September 27, 2023