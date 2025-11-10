VIDEO Interviu Directorul general adjunct al DG Regio, Comisia Europeană, despre fondurile UE după 2028: „Propunerea menține rolul regiunilor în arhitectura generală/ Nu va mai fi o plată bazată pe costuri, ci pe repere și ținte”

Dezbaterile de la Săptămâna Regiunilor care au avut loc în luna octombrie la Bruxelles s-au concentrat pe propunerea Comisiei Europene de buget multianual 2028-2035. Până atunci, aceasta a strâns multe critici din partea liderilor locali și regionali. De la „prea multă autoritate acordată guvernelor naționale” până la „va lansa jocurile foamei între fermieri și orașe”, criticile au vizat ideea de a cumula politica de coeziune cu cea pentru dezvoltare rurală și a lăsa autoritățile naționale să decidă cum împart fondurile.

Între timp, Parlamentul European si-a exprimat public criticile și propunerile și în plus luni, 10 noiembrie, o scrisoare a Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, consultată de agențiile de știri, arată deschiderea pentru a adăuga opțiuni de modificare opţiuni la propunerea sa între care: acordarea unei puteri mai mari regiunilor, oferirea unor posibile garanţii pentru sectorul agricol şi consolidarea rolului Parlamentului European în alocarea banilor din bugetul UE.

Un singur program pentru toate fondurile europene, sau mai multe? Mai multă libertate de decizie pentru statele membre cum să le împartă, sau nu? Și care va fi exact rolul regiunilor în acest peisaj?

Hugo Sobral, director general adjunct DG Regio a oferit pentru G4Media/Cohero4EU un scurt interviu în luna octombrie la Bruxelles în contextul dezbaterilor din cadrul Săptămânii Regiunilor, în care a argumentat cum și de ce Comisia Europeană a gândit propunerea sa de buget multi-anual în forma prezentată în luna iulie și în luna septembrie, care se află în negociere între instituții și reprezentanții statelor membre, în lunile următoare.

Principalele idei din interviu: