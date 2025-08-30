VIDEO Guodong Xiao campion la Wuhan Open snooker: Victorie spectaculoasă în frame decisiv în finala cu Gary Wilson
Guodong Xiao este vechiul și noul campion al Wuhan Open la snooker, jucătorul chinez reușind să-și apere titlul cucerit în 2024. Locul 14 mondial, Xiao a trecut după o finală electrizantă de Gary Wilson. A fost nevoie de frame decisiv (10-9) pentru a fi stabilit învingătorul.
Până la marea finală, Xiao a trecut pe rând de Chadha (5-2), Grace (5-3), Selt (5-2), Moddy (5-2) și Mark Williams în semifinale (6-3).
Din păcate pentru Gary Wilson (locul 18 mondial, 40 de ani), traseul excelent de la Wuhan nu s-a încheiat cu cucerirea trofeului.
Englezul a învins până la finală de la Wuhan nume importante ale snookerului mondial: Lyu (5-0), Shaun Murphy (5-3), Judd Trump (5-4), John Higgins (5-3) și Mark Allen (6-2).
Guodong Xiao s-a ales cu un cec în valoare de £140,000, în timp ce Gary Wilson va încasa din partea organizatorilor un premiu de £63,000.
Xiao Guodong WINS the Wuhan Open with a flourish! 🤩 pic.twitter.com/abhHawH6DF
— TNT Sports (@tntsports) August 30, 2025
Xiao Guodong legally jumps the reds with this INCREDIBLE top spin shot!#WuhanOpen pic.twitter.com/Bk7YYz9MEp
— WST (@WeAreWST) August 30, 2025
Two HUGE pots from Xiao Guodong have given him momentum in this #WuhanOpen final! 😎 pic.twitter.com/V8CxD6WWY0
— WST (@WeAreWST) August 30, 2025
Hitting your biggest break when it matters most! 💥
Gary Wilson nails a clutch century to stay in touch of Xiao Guodong! 👏#WuhanOpen pic.twitter.com/y9kwLVeTig
— WST (@WeAreWST) August 30, 2025
Openul de la Wuhan, China, a avut loc în perioada 24-30 august.
- Wuhan Open s-a disputat în „Optics Valley Gymnasium”
- A avut premii totale în valoare de £700,000
Cum au fost împărțite premiile
- Campion: £140,000
- Finalist: £63,000
- Semifinale: £30,000
- Sferturi: £16,000
- Optimi: £12,000
- Turul II: £8,000
- Turul I: £4,500
- Cel mai mare break: £5,000.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.