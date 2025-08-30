G4Media.ro
Xiao Guodong / Sursa foto: captură YouTube
VIDEO Guodong Xiao campion la Wuhan Open snooker: Victorie spectaculoasă în frame decisiv în finala cu Gary Wilson

Guodong Xiao este vechiul și noul campion al Wuhan Open la snooker, jucătorul chinez reușind să-și apere titlul cucerit în 2024. Locul 14 mondial, Xiao a trecut după o finală electrizantă de Gary Wilson. A fost nevoie de frame decisiv (10-9) pentru a fi stabilit învingătorul.

Până la marea finală, Xiao a trecut pe rând de Chadha (5-2), Grace (5-3), Selt (5-2), Moddy (5-2) și Mark Williams în semifinale (6-3).

Din păcate pentru Gary Wilson (locul 18 mondial, 40 de ani), traseul excelent de la Wuhan nu s-a încheiat cu cucerirea trofeului.

Englezul a învins până la finală de la Wuhan nume importante ale snookerului mondial: Lyu (5-0), Shaun Murphy (5-3), Judd Trump (5-4), John Higgins (5-3) și Mark Allen (6-2).

Guodong Xiao s-a ales cu un cec în valoare de £140,000, în timp ce Gary Wilson va încasa din partea organizatorilor un premiu de £63,000.

Openul de la Wuhan, China, a avut loc în perioada 24-30 august.

  • Wuhan Open s-a disputat în „Optics Valley Gymnasium”
  • A avut premii totale în valoare de £700,000

Cum au fost împărțite premiile

  • Campion: £140,000
  • Finalist: £63,000
  • Semifinale: £30,000
  • Sferturi: £16,000
  • Optimi: £12,000
  • Turul II: £8,000
  • Turul I: £4,500
  • Cel mai mare break: £5,000.

