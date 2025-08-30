VIDEO Guodong Xiao campion la Wuhan Open snooker: Victorie spectaculoasă în frame decisiv în finala cu Gary Wilson

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guodong Xiao este vechiul și noul campion al Wuhan Open la snooker, jucătorul chinez reușind să-și apere titlul cucerit în 2024. Locul 14 mondial, Xiao a trecut după o finală electrizantă de Gary Wilson. A fost nevoie de frame decisiv (10-9) pentru a fi stabilit învingătorul.

Până la marea finală, Xiao a trecut pe rând de Chadha (5-2), Grace (5-3), Selt (5-2), Moddy (5-2) și Mark Williams în semifinale (6-3).

Din păcate pentru Gary Wilson (locul 18 mondial, 40 de ani), traseul excelent de la Wuhan nu s-a încheiat cu cucerirea trofeului.

Englezul a învins până la finală de la Wuhan nume importante ale snookerului mondial: Lyu (5-0), Shaun Murphy (5-3), Judd Trump (5-4), John Higgins (5-3) și Mark Allen (6-2).

Guodong Xiao s-a ales cu un cec în valoare de £140,000, în timp ce Gary Wilson va încasa din partea organizatorilor un premiu de £63,000.

Xiao Guodong WINS the Wuhan Open with a flourish! 🤩 pic.twitter.com/abhHawH6DF — TNT Sports (@tntsports) August 30, 2025

Xiao Guodong legally jumps the reds with this INCREDIBLE top spin shot!#WuhanOpen pic.twitter.com/Bk7YYz9MEp — WST (@WeAreWST) August 30, 2025

Two HUGE pots from Xiao Guodong have given him momentum in this #WuhanOpen final! 😎 pic.twitter.com/V8CxD6WWY0 — WST (@WeAreWST) August 30, 2025

Hitting your biggest break when it matters most! 💥 Gary Wilson nails a clutch century to stay in touch of Xiao Guodong! 👏#WuhanOpen pic.twitter.com/y9kwLVeTig — WST (@WeAreWST) August 30, 2025

Openul de la Wuhan, China, a avut loc în perioada 24-30 august.

Wuhan Open s-a disputat în „Optics Valley Gymnasium”

A avut premii totale în valoare de £700,000

Cum au fost împărțite premiile