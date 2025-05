VIDEO George Simion, în interviu pentru Steve Bannon, fost consilier și strateg al lui Trump: ”I-am zdrobit pe globaliști, aici, în România”

Șeful partidului extremist AUR, George Simion, care a intrat duminică în turul doi al alegerilor prezidențiale din 18 mai cu 40,97%, a declarat, într-un interviu pentru Steve Bannon, că ”i-a zdrobit pe globaliști în România”.

Fostul strateg al lui Trump a publicat înregistrarea video de un minut pe X, cu un citat din Simion și tagul acestuia.

GEORGE SIMION: We totally bashed the globalists here in Romania.@georgesimion pic.twitter.com/JYv240KKz2

— Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) May 5, 2025