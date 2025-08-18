VIDEO FOTO Protestele organizate de sindicatele din învățământ la sediul Ministerului Educației au intrat în a patra săptămână: „Nu cedăm”

Membri ai principalelor sindicate din învățământ s-au adunat din nou, luni, 18 august, în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării, la începutul celei de-a patra săptămâni de proteste față de Legea Bolojan și măsurile pe care aceasta le prevede în cazul educației, scrie Edupedu.ro. „Nu cedăm”, scandau, în cursul dimineții, manifestanții, care cer în stradă demisia ministrului Daniel David începând din 30 iulie.

Participanții au scandat „demisia” și luni dimineață, pe vreme ploioasă. Protestele continuă în condițiile în care încercările de dialog dintre liderii sindicali – care cer renunțarea la măsuri precum mărirea normei didactice – și premierul Ilie Bolojan / ministrul Daniel David nu au dus, până acum, la niciun rezultat. Între timp, ministrul Daniel David și ministerul pe care îl conduce au început să asocieze tăierile din Educație cu ideea de reformă, iar premierul Bolojan a apelat la falsuri pentru a apăra deciziile din Legea care îi poartă numele.

