VIDEO Federica Brignone a câştigat proba de super-G de la Kvitfjell

Schioarea italiană Federica Brignone a câştigat, duminică, proba de super-G de la Kvitfjell (Norvegia) în faţa Larei Gut-Behrami şi a Sofiei Goggia, transmite News.ro.

Cea de-a 35-a victorie din carieră a lui Brignone în Cupa Mondială a ajutat-o pe italiancă să îşi mărească avansul faţă de Gut-Behrami în clasamentul general la 251 de puncte, cu şapte curse rămase. O victorie în cursă valorează 100 de puncte.

Cu toate acestea, starul elveţian a rămas în fruntea clasamentului super-G, cu 55 de puncte avans faţă de Brignone.

🏆🇮🇹Federica Brignone gets her 8th win of the season! #fisalpine #KvitfjellWomen #Wintersport pic.twitter.com/7YcgeCnzEV

No one can stop her!🏆Federica Brignone 🇮🇹 repeats her victory in Kvitfjell Super G, claiming her 35th World Cup win and 8th of the season!

🥈 Lara Gut-Behrami🇨🇭

🥉 Sofia Goggia 🇮🇹#fisalpine #KvitfjellWomen #WinterSport pic.twitter.com/I0ZZJZn0g0

— FIS Alpine (@fisalpine) March 2, 2025