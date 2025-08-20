G4Media.ro
Anca Todoni, eliminată de la US Open în faza calificărilor de locul…

Anca Todoni / Sursa foto: Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia
Anca Todoni / Sursa foto: Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia

Anca Todoni, eliminată de la US Open în faza calificărilor de locul 225 WTA

Sportz20 Aug • 51 vizualizări 0 comentarii

Parcursul jucătoarei Anca Todoni la US Open (ultimul Grand Slam al sezonului din tenisul de câmp) s-a încheiat prematur, românca fiind învinsă în primul tur al calificărilor de la Flushing Meadows.

Locul 113 mondial, Todoni (20 de ani) a cedat după un meci maraton de trei ore și 21 de minute, scor 7-5, 6-7(3), 7-6(10-6) disputat împotriva sportivei Harriet Dart, ocupantă a locului 225 mondial, în vârstă de 29 de ani.

Todoni va primi din partea organizatorilor un cec în valoare de 27.500 de dolari și două puncte în clasamentul WTA de simplu.

