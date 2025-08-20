Anca Todoni, eliminată de la US Open în faza calificărilor de locul 225 WTA
Parcursul jucătoarei Anca Todoni la US Open (ultimul Grand Slam al sezonului din tenisul de câmp) s-a încheiat prematur, românca fiind învinsă în primul tur al calificărilor de la Flushing Meadows.
Locul 113 mondial, Todoni (20 de ani) a cedat după un meci maraton de trei ore și 21 de minute, scor 7-5, 6-7(3), 7-6(10-6) disputat împotriva sportivei Harriet Dart, ocupantă a locului 225 mondial, în vârstă de 29 de ani.
Todoni va primi din partea organizatorilor un cec în valoare de 27.500 de dolari și două puncte în clasamentul WTA de simplu.
Tremendo el partido entre Anca Alexia Todoni y Harriet Dart, con triunfo de la británica en emotivo TB final. Llegaron a este match incluso con los mismos colores de vestimenta, salvo las zapatillas. pic.twitter.com/wCcL5MPn6y
— pasametudato (@pasametudato) August 19, 2025
A WIN AT LAST!!!!!!!!🔥🔥
After 6 defeats in a row Harriet Dart🇬🇧finally gets a win against 13th seed Anca Alexei Todoni🇷🇴 7-5 6-7 7-6 to move into the second round of qualifying at the US Open👏🏼👏🏼
Well done Harriet🇬🇧💪🏼
📸@the_LTA pic.twitter.com/9goWUCjP58
— British Tennis Players On Tour🇬🇧 (@BritishTennisUp) August 19, 2025
