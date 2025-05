VIDEO „Fata cu aripi” la Timișoara / Născută fără brațe, la 30 de ani este pictoriță, campioană mondială la taekwondo, antrenoare de fitness și super-mamă

„Devojka sa Krilima”, „Fata cu aripi” – așa este cunoscută Dejana Backo în patria ei, Serbia. Ea demonstrează, într-un mod impresionant, că, în viață, poți realiza orice îți dorești prin muncă asiduă, că nimic nu este imposibil, iar oamenii au o capacitate incredibilă de a-și îndeplini visurile.

Încă de la naștere, Dejanei i-a fost descoperită o afecțiune congenitală rară, numită sindromul focomelia, caracterizat prin absența sau scurtarea severă a membrelor. Chiar dacă Dejana s-a confruntat cu obstacole încă din primele clipe ale vieții, acest lucru nu a împiedicat-o să-și trăiască viața la maximum. Deși are doar 30 de ani, ea este deja o artistă talentată, campioană mondială la para-taekwondo, antrenoare de fitness și mamă devotată.

„Dumnezeu mi-a luat brațele, dar mi-a dat aripi. Mi-a dat harul de a desena și de a picta. Sunt absolventă a unei academii de artă, dar sunt și sportivă. Sunt campioană mondială și europeană la taekwondo. Sunt mama unei fetițe de doi ani, conduc o mașină și pictez cu picioarele. De mică am fost tratată ca o persoană ciudată, dar am trecut peste toate. Nu a fost ușor, dar am luptat. De aceea, trebuie să gândim pozitiv tot timpul, indiferent de situație”, a declarat Dejana pentru G4Media.

Tânăra este originară din Novi Sad și a fost deja de câteva ori la Timișoara, în calitate de simplă turistă. De această dată, Dejana a revenit în orașul de pe Bega ca invitată a Târgului de Turism Sârbesc.

Campioană la taekwondo

Dejana a devenit campioană mondială și europeană la para-taekwondo, dar este campioană și la tir cu arcul. În februarie 2023, a marcat o altă etapă importantă în viața sa – nașterea primului copil. Din acest motiv, a luat o pauză de la competiții, ratând astfel participarea la Jocurile Paralimpice de la Paris din 2024.

„M-am apucat de taekwondo în 2016. Inițial, am vrut doar să-mi întăresc picioarele. Până la urmă, am ajuns să practic sportul la nivel profesionist, participând la competiții pentru persoane cu dizabilități. Iar rezultatele nu au întârziat să apară – am devenit campioană europeană și mondială. Am întrerupt antrenamentele pentru că am devenit mamă. Acum mă concentrez pe pictură. De fapt, pictez de la vârsta de cinci ani. Nu este ceva dificil pentru mine, pentru că, neavând brațe, m-am folosit mereu de picioare. Și cred că acesta este un dar de la Dumnezeu”, a mai spus Dejana.

Model de inspirație

Este activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, unde are aproape un milion de urmăritori, iar canalul ei de YouTube este vizualizat de 2,6 milioane de persoane. Are o viață de vedetă: călătorește în toată lumea, iarna schiază, vara sare cu parașuta, conduce o mașină, pictează și prezintă viața unei mame și soții speciale. „Fata cu aripi” vrea să demonstreze că are tot ce-i trebuie pentru a zbura, indiferent cât de dificilă este provocarea.

„Lumea mă știe ca Fata cu aripi. Sunt foarte activă pe Instagram și pe YouTube tocmai pentru a arăta că și persoanele cu dizabilități pot avea o viață normală. Vreau să fiu un model de inspirație pentru alți oameni ca mine. Cu toții avem dificultăți ca persoane cu dizabilități. Dar dacă ai o imagine pozitivă despre tine, dacă știi cine ești, care este valoarea ta și acționezi în consecință, poți depăși toate aspectele negative și te poți concentra pe cele pozitive. De aceea fac tot ce fac pe rețelele de socializare. De când am devenit mamă, stilul meu de viață s-a schimbat, dar este minunat. Acum o săptămână am fost cu fetița la aquaparkul din Timișoara”, a mai spus Dejana Backo.

Picturile Dejanei, care este membră a Asociației Artiștilor Pictori care Pictează cu Gura și Picioarele, sunt de vânzare, iar cei interesați o pot contacta pe Instagram.