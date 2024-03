VIDEO Ești sigură că vrei? Noul single Vama cu Tudor Chirilă în noroi până în gât

Vama a lansat, vineri, noul său single Ești sigură că vrei? o colaborare cu IOVA, artistă a generației Z (cum se definește) care combină într-un mod personal și autentic dance, indie și electropop . Piesa este o baladă electro pop cu accente de dubstep, se arată într-un comunicat transmis G4Media.ro

Versurile scrise Tudor Chirilă vorbesc despre o relație de cuplu tensionată, în care partenerii așteaptă un verdict implacabil, dar sunt neputincioși să rupă legătura înainte de termen. Un ecran de proiecție și un teren plin de noroi reprezintă decorul în care Tudor și IOVA devin protagoniștii unei relații complicate, într-o coregrafie semnată Carmen Coțofană.









Tudor Chirilă: E un pic din mine în versurile astea. Sunt conștient că poate am produs suferință în unele relații la fel cum am suferit la rândul meu. Bagajul cu care venim în contact cu cei pe care îi iubim în perioade finite de timp nu e o valiză în care știm exact ce avem. De aia cântecul e cumva un fel de aspirație ideală la a lua ce e bun dintr-o relație și la speranța că poți poate să închei înainte să te rănești. Nu mi-a prea ieșit asta, dar de ce să nu cânți despre o situație ideală? Piesa asta a ieșit fără efort, versurile le-am scris chiar în sală când lucram la cântec cu băieții și tot noi am produs și orchestrat materialul. Iova ne-a fost recomandată de Smiley, e un artist HaHaHa Production, o voce care are ceva cald și senzual în același timp.

IOVA: M-am trezit într-o dimineață cât se poate de random cu un mesaj de la Tudor. Nu cred că m-am așteptat nici măcar o secundă să se transforme într-una dintre cele mai tari colaborări și experiențe de care nici nu știam câtă nevoie am. Totu’ a mers super natural și intuitiv, so cred că e o piesă care va ajunge fix unde și la cine trebuie să ajungă ceea ce mă bucură și liniștește teribil.

Ești sigură că vrei? se va auzi și la concertul Vama din 27 iulie de la Arenele Romane pentru care biletele s-au pus în vânzare încă din luna decembrie. Vama promite peste două ore de show în care se vor auzi piese noi lansate până în luna iulie împreună cu hituri mai vechi ale formației într-un concert cu o estetică specială.

Vama este Tudor Chirilă – voce, Eugen Caminschi – chitară, Dan „Prepe” Lucian – bas, Gelu Ionescu – clape, Lucian „Clopo” Cioargă – tobe.