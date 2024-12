VIDEO Emoționant: Juan Martin Del Potro, în lacrimi la retragerea din tenis – Novak Djokovic i-a fost alături

Juan Martin Del Potro a spus oficial adio tenisului cu ocazia unui meci demonstrativ jucat împotriva lui Novak Djokovic. La Buenos Aires, Delpo a bifat ultimul meci al carierei, iar emoțiile l-au copleșit după disputarea ultimului punct. Alături i-a fost Novak Djokovic, unul dintre marii rivali ai carierei.

La trei ani de la ultima apariție oficială din circuitul ATP, Del Potro și-a luat la revedere de la tenis și de la fanii argentinieni după un meci demonstrativ contra lui Novak Djokovic.

Victimă constantă a accidentărilor, Delpo nu a putut de-a lungul carierei să ajungă la un potențial maxim din cauza problemelor de sănătate.

A câștigat un titlu de Grand Slam într-o perioadă în care Federer, Nadal și Djokovic au instaurat hegemonia BIG 3. Argentinianul s-a impus la US Open 2009.

De-a lungul carierei, Juan Martin a suferit mai multe operații: la ambele încheieturi, la genunchi, iar retragerea din tenis a fost forțată de corpul care nu mai putea face față rigorilor tenisului profesionist.

În vârstă de 36 de ani, Del Potro a cucerit în total 22 de titluri ATP la simplu și a disputat alte 13 finale. A câștigat aproape 26 de milioane de dolari din tenis, iar titlul de la US Open din 2009 rămâne cel mai important al carierei.

Momentul în care Juan Martin Del Potro cade pradă emoțiilor

Mesajul lui Roger Federer la retragerea lui Juan Martin Del Potro

"You're a special player and special person. I hope this moment is one that you're celebrating. You shouldn't be sad. We all need to move on in life. The best is yet to come for you." 🥹

Roger Federer to Juan Martin del Potro after his farewell match:

Roger Federer to Juan Martin del Potro after his farewell match:

Discursul lui Novak Djokovic

Novak Djokovic had beautiful words to say about Juan Martin del Potro after his farewell match:

„I don’t know anyone who doesn’t love Juan Martin… His greatest victory in life is that he’s a wonderful person.” 🥹

