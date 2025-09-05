VIDEO Eduard Novak i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris: ”Între campioni există mereu o legătură special”
Eduard Novak, primul campion paralimpic din istoria României şi fost ministru, i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris, transmite News.ro.
“I-am oferit bicicleta mea de şosea, cea cu care m-am calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris, unui sportiv de excepţie: Cătălin Chirilă, campion mondial şi european la canoe.
Cred că între campioni există mereu o legătură specială – dincolo de discipline, ne uneşte aceeaşi dorinţă de a ne depăşi limitele.
Cătălin a spus că această bicicletă îl va ajuta să devină şi mai bun. Eu sunt convins că va duce mai departe povestea ei, scriind cu propriile rezultate pagini de istorie în sportul românesc”, a notat Novak pe Facebook.
La Jocurile Paralimpice de la Paris, Eduard Novak a ocupat locul 10 la contratimp individual pe şosea şi locul 7 la 1.000 m contratimp pe pistă şi urmărire 4000 m pe pistă.
