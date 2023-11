VIDEO Dezbatere ENTR: De ce mă implic în voluntariat? „Să spui că faci ceva și chiar să duci la capăt e un lucru mare”

Voluntariat, în timpul studenției? Sau mai devreme, sau mai târziu? Cu ce motivație și cu ce beneficii? Despre experiența în organizații de studenți sau alte activități de tineret dar și care sunt avantajele în ochii viitorilor angajatori au discutat în această săptămână trei invitați din organizații relevante, la prima dezbatere live pe contul de Instagram al ENTR România (ro.entr), moderată de reporterul G4Media. Invitații:

Andrei Mihail Dodea – Voluntar Coordonator, Responsabil Proiect – Geyc

Alexandra Colceru – Manager Comunicare Bestjobs

Andrei-George Paraschiv – Voluntar ASC

Dezbaterea integrală:

La nivel european 2011 a fost declarat Anul european al voluntariatului. Scopul acestuia este de a celebra activitatea a milioane de voluntari de pe teritoriul Europei și de a încuraja implicarea acelor cetăţeni care nu fac voluntariat în prezent.

În legislația românească, voluntariatul este definit la modul general ca „participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup”.

Primul dintre invitați care a luat cuvântul a fost Andrei de la ASC – Asociația Studenților la Comunicare care se află în al doilea lui an în asociație, activitate pe care a spus că nu are de gând să o oprească prea curând. Iar prima temă pusă în discuție a fost ideea interesului tinerilor pentru voluntariat în asociații de studenți, interes pe care Andrei de la ASC l-a descris ca fiind „destul de măricel”. Iar în ceea ce privește abilitățile pe care le poți dobândi într-o astfel de asociație, Andrei e punctat pe ideea de comunicare, ba chiar pe ideea de gestiona comunicare în situații de criză. Iar ca abilități, Andrei a menționat că „voluntariatul te ajută să dezvolți niște abilități pe care singur nu le-ai putea dezvolta sau le-ai dezvolta mult mai greu”.

Ulterior a luat cuvântul Alexandra de la Bestjobs România cu care am mai avut o discuție pe ENTR în trecut și care ne-a povestit puțin despre avantajele pe care voluntariatul le aduce la intrarea pe piața muncii. Comunicarea de criză a fost ideea pe care a punctat-o și Alexandra în continuare, spunând că este un aspect ce poate fi dobândit practicând voluntariatul. Alexandra a mai subliniat, de asemenea, conceptele de asumare și de „show up”. „Cred că, în primul rând, învățăm să fim constanți și perseverenți. Să spui că faci ceva și chiar să duci la capăt e un lucru mare”, a spus reprezentanta BestJobs.

În încheierea prezentărilor a luat cuvântul și Andrei Dodea de la GEYC – Group of the European Youth for Change. O organizație de tineret axată pe proiecte de protecție a mediului și nu numai. Organizație cu care, de asemenea, am mai avut o discuție în trecut. În GEYC, de asemenea, comunicare pe timp de criză are un rol important în ierarhia lor, astfel că Andrei ne-a spus că acolo încearcă să mențină un nivel de profesionalitate. Întrebat despre interesul tinerilor în organzizațiile de tineret și în GEYC în special, Andrei a răspuns că ce oferă ei se află chiar în numele lor, adică „Change – Schimbare. Noi facilităm schimbarea”.

„Tinerii, atunci când se implică, deși desfășoară și activități care nu au o recompensă sau remunerație imediată, vor vedea că își cresc un capital social, își dezvoltă abilități, inclusiv o rețea personală care va fi foarte foarte utilă peste 3-5 ani”, a spus Andrei Dodea.

Comunicarea și gestionarea timpului, precum și automotivarea și perseverența au fost de asemenea câteva dintre calitățile pe care invitații le-au pus pe lista abilităților pe care o activitate de voluntariat le cultivă.

Dezbaterea a fost prima din seria de discuții live pe Instagram inițiate de G4Media în cadrul proiectului ENTR.