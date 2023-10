VIDEO Protecția mediului, pe înțelesul elevilor, explicată în școli tot de tineri: „Datorită faptului că suntem apropiați de vârstă, noi și elevii, am căutat să avem subiecte care să fie cât mai de interes pentru ei”

Mihnea și Ionelia sunt doi tineri voluntari ai Corpului European de Solidaritate care au prezentat în școli temetica de mediu și au povestit, pentru G4Media și platforma Entr, despre proiectul „Eco Echo” și ce impact a avut acesta în rândul elevilor. „Datorită faptului că suntem apropiați de vârstă, noi și elevii, am căutat să avem subiecte care să fie cât mai de interes pentru ei.”, a împărtășit Ionelia din experiența ei de voluntar, concluzionând că prezentarea sa a avut un impact destul de mare în rândul copiilor.

Printre beneficiile pentru elevi enumerate de Ionelia, pe lângă informațiile utile despre mediu pe care le obțin, se numără și expunerea acestora la informații despre oportunități europene la care se pot înscrie sau pe care le pot susține în vreun fel. Informațiile vin direct de la ei din calitatea de voluntari ai Corpului European de Solidaritate care le-a adus și un premiu la categoria „Mediu și combaterea schimbărilor climatice” la SALTO Awards 2023.

Grupul Tinerilor Europeni pentru Schimbare (Group of the European Youth for Change) – GEYC este o organizație de tineret din România înființată în 2010 și activă la nivel european. Unul dintre proiectele GEYC sunt atelierele „Eco Echo”- o serie de 6 ateliere facilitate de voluntarii Corpului European de Solidaritate. Voluntarii, așa cum sunt Ionelia și Mihnea, se deplasează în licee pentru a explora subiecte legate de durabilitate împreună cu elevii, folosind educația non-formală pentru a împărtăși informații, a deschide discuții și a determina elevii să reflecteze asupra acestui subiect.

La rândul său, Mihnea a detaliat mai mult despre structura proiectului „Proiectul a avut 6 ateliere, practic noi mergeam la aceeași clasă de 6 ori pe 6 teme diferite, toate legate de mediu și schimbări climatice”.

GEYC are, de asemenea, multe mobilități și în afara țării, următoarea fiind anul acesta în Maroc. Mai multe detalii despre mobilitate și înscriere se găsesc pe acest link, iar înscrierile se fac aici.

GEYC este inițiatorul și organizația coordonatoare a Rețelei Europene PRISMA, o coaliție la nivel european care are ca scop creșterea calității proiectelor de tineret. Organizația are statut consultativ special pe lângă Consiliul Economic și Social din 2023, iar misiunea ei este de a împuternici tinerii să creeze o schimbare pozitivă în comunitatea lor.