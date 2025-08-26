G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Despărțire în lacrimi – De la glorie la neputință: Petra Kvitova…

Petra Kvitova, în lacrimi la meciul de retragere de la US Open 2025.
Petra Kvitva, în lacrimi la momentul retragerii din tenis / Sursa foto: captură YouTube

VIDEO Despărțire în lacrimi – De la glorie la neputință: Petra Kvitova a spus adio tenisului la US Open

Sportz26 Aug 0 comentarii

Dublă campioană de Grand Slam, Petra Kvitova s-a despărțit de tenis după înfrângerea din primul tur de la US Open 2025. În vârstă de 35 de ani, sportiva din Cehia a spus adio sportului alb într-un moment în care a realizat că nu mai este capabilă să producă un tenis care să o poată duce spre vârful ierarhiei.

Despărțirea de sportul care i-a adus glorie a fost una emoționantă: Petra a plâns, dar în același timp a recunoscut „că a dat totul tenisului” și că fizic și emoțional nu mai este unde trebuie.

„Dacă privesc în urmă, sunt mândră de tot ceea ce am realizat. Tenisul mi-a dat enorm și sper că și eu am reușit să inspir generațiile următoare” – Petra Kvitova.

Momentul retragerii Petrei Kvitova din tenis, cu ocazia US Open 2025

În runda inaugurală de la US Open 2025, Kvitova a fost învinsă clar, scor 1-6, 0-6, de franțuzoaica Diane Parry (22 de ani, locul 107 WTA), după un meci de doar 52 de minute.

Înainte de retragere, Petra se găsea pe locul 543 în ierarhia mondială.

Prioritățile Petrei s-au schimbat odată cu venirea pe lume a fiului său. „Având un fiu, este o viață total diferită. Vreau doar să petrec mai mult timp cu el”, precizează Petra Kvitova.

Petra Kvitova

  • Născută pe 8 martie 1990, la Bilovec.
  • Jucătoare profesionistă din 2006
  • Sportivă de mâna stângă, execută backhandul cu două mâini
  • Antrenori în carieră: David Kotyza, Frantisek Cermak, Jiri Vanek
  • Bani câștigați din premiile din tenis: $ 37.454.150 milioane
  • Victorii / înfrângeri în carieră: 634 / 294
  • Titluri WTA: 31
  • Cel mai sus în ierarhia WTA: locul 2, pe 31 octombrie 2011
  • Titluri de Grand Slam: Wimbledon 2011, 2014.
  • Finalistă la Australian Open (2019)
  • Semifinalistă la Roland Garros: 2012, 2020
  • Sferturi la US Open: 2015, 2017
  • Campioană a Fed Cup cu Cehia în șase rânduri: 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018.
  • A câștigat, de asemenea, Cupa Hopman în 2012.
  • Medalie de bronz la simplu cu ocazia JO Rio de Janeiro din 2016.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.