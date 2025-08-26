VIDEO Despărțire în lacrimi – De la glorie la neputință: Petra Kvitova a spus adio tenisului la US Open
Dublă campioană de Grand Slam, Petra Kvitova s-a despărțit de tenis după înfrângerea din primul tur de la US Open 2025. În vârstă de 35 de ani, sportiva din Cehia a spus adio sportului alb într-un moment în care a realizat că nu mai este capabilă să producă un tenis care să o poată duce spre vârful ierarhiei.
Despărțirea de sportul care i-a adus glorie a fost una emoționantă: Petra a plâns, dar în același timp a recunoscut „că a dat totul tenisului” și că fizic și emoțional nu mai este unde trebuie.
„Dacă privesc în urmă, sunt mândră de tot ceea ce am realizat. Tenisul mi-a dat enorm și sper că și eu am reușit să inspir generațiile următoare” – Petra Kvitova.
Momentul retragerii Petrei Kvitova din tenis, cu ocazia US Open 2025
În runda inaugurală de la US Open 2025, Kvitova a fost învinsă clar, scor 1-6, 0-6, de franțuzoaica Diane Parry (22 de ani, locul 107 WTA), după un meci de doar 52 de minute.
Înainte de retragere, Petra se găsea pe locul 543 în ierarhia mondială.
Prioritățile Petrei s-au schimbat odată cu venirea pe lume a fiului său. „Având un fiu, este o viață total diferită. Vreau doar să petrec mai mult timp cu el”, precizează Petra Kvitova.
Petra Kvitova
- Născută pe 8 martie 1990, la Bilovec.
- Jucătoare profesionistă din 2006
- Sportivă de mâna stângă, execută backhandul cu două mâini
- Antrenori în carieră: David Kotyza, Frantisek Cermak, Jiri Vanek
- Bani câștigați din premiile din tenis: $ 37.454.150 milioane
- Victorii / înfrângeri în carieră: 634 / 294
- Titluri WTA: 31
- Cel mai sus în ierarhia WTA: locul 2, pe 31 octombrie 2011
- Titluri de Grand Slam: Wimbledon 2011, 2014.
- Finalistă la Australian Open (2019)
- Semifinalistă la Roland Garros: 2012, 2020
- Sferturi la US Open: 2015, 2017
- Campioană a Fed Cup cu Cehia în șase rânduri: 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018.
- A câștigat, de asemenea, Cupa Hopman în 2012.
- Medalie de bronz la simplu cu ocazia JO Rio de Janeiro din 2016.
