VIDEO Daniel Băluță, mesaj pentru activul PSD: „Alegerea noastră știu că nu e ușoară. Noi am fost numiți ciuma roșie, noi am suportat mesajele de pe plăcuțele suedeze” / „O susțin pe Elena Lasconi pentru că cealaltă opțiune înseamnă dezastru” / „Să continuăm proiectele cu fonduri europene. Fonduri nerambursabile în ruble nu se acordă”

Prim-vicepreședintele PSD Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a transmis, vineri, un mesaj video în care se adresează activului de partid, îndemnându-i să o voteze pe Elena Lasconi. „Îmi doresc tare mult să continuăm proiectele de modernizare cu fonduri europene. Din câte știu, fonduri nerambursabile în ruble nu se acordă”, explică Daniel Băluță.

„Dragii mei, vă rog să ieșiți la vot și să fiți vigilenți. Sunt alegeri cruciale în toată țara. Alegerea noastră știu că nu e ușoară, în ultimii ani s-au spus vorbe grele. Noi am fost jigniți și numiți ciuma roșie, noi am suportat mesajele de pe plăcuțele suedeze, noi am fost scoși vinovați pentru toate neajunsurile din țara asta. Și totuși, astăzi nu avem altă soluție. Situația este extrem de gravă și numai împreună putem evita reîntoarcerea în trecutul întunecat.

Nu vă cer să uitați nedreptatea. Vă rog doar să vedeți lucrurile care ne unesc și care pot feri România de izolare și de sărăcie.

Unica noastră șansă este Europa. O susțin pe doamna Elena Lasconi la Președinția României, pentru că cealaltă opțiune înseamnă dezastru pentru România. Vă rog frumos să votați inteligent”, afirmă primarul Sectorului 4.