VIDEO Cel mai rapid serviciu din istoria Wimbledonului: A fost doborât un record vechi de 15 ani

Giovanni Mpetshi Perricard a reușit cel mai rapid serviciu din istoria turneului de la Wimbledon, francezul servind cu 246 de km/h în timpul partidei cu Taylor Fritz din runda inaugurală.

Perricard (21 de ani) a depășit astfel recordul americanului Taylor Dent, cel care a servit cu 238 de km/h în urmă cu 15 ani, la ediția din 2010 a întrecerii de la All England Club.

Cu toate că a trimis cu viteza record de 246 de km/h, Perricard (locul 36 mondial) nu a câștigat punctul: Fritz a reușit cumva să returneze, iar mai apoi a câștigat raliul după o urcare la fileu.

Cel mai rapid serviciu din lume a fost reușit de australianul Sam Groth în 2012, la un turneu challenger din Busan (Coreea de Sud). Vorbim despre o performanță de 263,4 km/h.

În fine, în circuitul ATP recordul este deținut de uriașul John Isner: 253 de km/h la un meci de Cupa Davis, din 2016. În top 10 mondial există și un jucător din România, pe locul nouă: Marius Copil a servit cu 242 de km/h în 2016, cu ocazia European Open din Belgia.

What a serve!!

NEW RECORD SET

Giovanni Mpetshi Perricard’s serve clocked at 153 mph (246 km/h) @Taylor_Fritz97 returned it with smartness and wins the point

Watch @Wimbledon#Wimbledonpic.twitter.com/hzSRc5eTgf

— All About Sports (@sportsreplay) July 1, 2025