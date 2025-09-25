VIDEO Carlos Alcaraz, sperietură după o accidentare: „Mi-a fost frică, nu o să mint”

G4Media.ro
Carlos Alcaraz este liderul mondial din ATP, loc pe care a urcat după ce a câștigat US Open-ul.
Carlos Alcaraz, accidentare / Sursa foto: captură video

Carlos Alcaraz a suferit o accidentare în timpul meciului din turul întâi de la ATP Tokyo. A putut continua în cele din urmă partida, dar a recunoscut după victoria cu Sebastian Baez că s-a speriat că ar putea fi ceva mult mai grav.

Alcaraz a avut câștig de cauză contra lui Baez, scor 6-4, 6-2, dar meciul nu a fost unul lipsit de evenimente pentru Carlos.

În game-ul al cincilea din primul set, Carlos s-a prăbușit pe teren din cauza unei accidentări la tendonul lui Ahile. Ibericul a avut nevoie de un time out medical, iar în cele din urmă a ales să joace în continuare.

„Mi-a fost frică. Nu o să mint. Am simțit glezna și a fost o senzație urâtă. Am fost foarte îngrijorat la început. Sunt doar fericit că am putut juca după asta.

O să încerc să fiu pregătit pentru următorul meci. A fost ghinion. În primele cinci minute am crezut că nu voi putea continua.

Să vedem, dar cred că următoarea zi și jumătate nu va fi ușoară pentru mine, așa că voi încerca să mă refac și să fac tot ce este nevoie ca să fiu pregătit pentru următoarea rundă, să pot juca și să am un nivel suficient de ridicat ca să pot concura” – Carlos Alcaraz, după victoria cu Baez, citat de ATP Tour.com, conform Eurosport.

