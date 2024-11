Victoria lui Donald Trump a cimentat un trend: New Media lasă în urmă vechea gardă / Vârsta medie a telespectatorilor MSNBC, Fox News și CNN este de aproximativ 70 de ani

În urmă cu două săptămâni, Donald Trump a stat de vorbă cu podcasterul Joe Rogan timp de trei ore, un episod care a atras peste 45 de milioane de vizualizări pe YouTube și peste 25 de milioane de ascultări pe Spotify și alte platforme. În noaptea alegerilor, Rogan s-a numărat printre mai multe gazde de podcasturi care au primit aplauze în cadrul celebrării victoriei lui Trump, scrie The Wall Street Journal.

Aceste alegeri au clarificat un lucru: a apărut un nou peisaj mediatic. Influența deținătorilor tradiționali ai discursului politic – rețelele de televiziune și ziarele – este în scădere, pe măsură ce americanii apelează la mult mai multe surse de informare.

Procentul de persoane care ascultă podcast-uri într-o anumită lună a crescut de peste trei ori într-un deceniu. În domeniul social-media, mai mult de jumătate dintre utilizatorii TikTok spun că primesc în mod regulat știri de pe platformă, potrivit Pew Research Center. Preluarea X de către Elon Musk a avut un impact major, conținutul politic, în special postările de dreapta, acoperind feed-urile noilor utilizatori.

Știrile TV rămân o atracție masivă pentru americani în cele mai importante momente. Dar audiențele mai tinere au fugit și au existat semne, chiar și în noaptea alegerilor, ale unei erodări generale în acest mediu. Principalele trei canale prin cablu au înregistrat o scădere colectivă de 32% a audienței față de 2020, ajungând la aproximativ 21 de milioane de telespectatori, iar CNN și-a pierdut aproape jumătate din audiență.

Rezultatul: Americanii aud relatări foarte diferite despre evenimentele actuale, din locuri foarte diferite. Mulți factori ar fi putut contribui la rezultatul alegerilor, dar fracturarea lumii media este greu de ignorat.

„Peisajul nostru informațional s-a scindat în tot mai multe bucăți. Organizațiile de știri mari, instituționale, reprezintă o parte mai mică a geografiei”, a declarat Nancy Gibbs, fost redactor-șef al Time, care este director al Centrului Shorenstein pentru media, politică și politici publice de la Harvard. „Așadar, toți alegătorii au urmărit campanii diferite, cu mesaje, semnificații și impulsuri diferite.”

„Conversații reale”

Talk-show-urile online libere găzduite de comedianți, YouTuberi și alte celebrități sunt menite să distreze, dar și să informeze. Ele concurează pentru atenție cu organizațiile media tradiționale care au o misiune diferită și care sunt obligate să respecte standarde editoriale.

Potrivit Edison Research, aproximativ 47% dintre persoanele din SUA au ascultat un podcast în ultima lună, inclusiv aproape 60% dintre persoanele sub 35 de ani. Și 54% dintre ascultătorii de podcasturi spun că obținerea de știri sau analize politice este un beneficiu important al acestui mediu, potrivit companiei de consultanță și urmărire a datelor din industrie Sounds Profitable.

Trump a participat la aproximativ 20 de podcasturi în acest an, inclusiv la emisiunea comediantului Theo Von și la Barstool Sports „Bussin’ With the Boys”. Interviul cu Rogan, care a sfârșit prin a-l susține pe Trump chiar înainte de alegeri, a fost punctul culminant al unei strategii de atragere a bărbaților tineri. Trump a obținut sprijinul a 56% dintre alegătorii de sex masculin cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, conform sondajului AP VoteCast.

Vicepreședintele Kamala Harris a îmbrățișat și ea podcasturile, stând de vorbă cu Brené Brown, a cărei emisiune este populară în rândul femeilor în vârstă. Ea a avut o apariție de profil la „Call Her Daddy”, o emisiune despre sex și relații, care a atras o audiență de peste opt milioane pe toate platformele.

Shawna Del Valle, un fotograf independent în vârstă de 55 de ani din Marietta, Georgia, a declarat că ascultă podcasturi pentru a obține o varietate de puncte de vedere și evită știrile prin cablu. „Oamenii se trezesc la conversații reale față de modalitățile structurate și neautentice de a obține informații”, a spus ea.

„Voi sunteți mass-media”

Musk, un susținător al lui Trump, a scris pe X după anunțarea rezultatelor că jurnaliștii cetățeni depășesc mass-media tradiționale. „Voi sunteți mass-media acum”, le-a spus el celor peste 200 de milioane de urmăritori ai săi.

Pe TikTok, mulți „influenceri de știri”, oameni obișnuiți care își oferă punctul de vedere asupra evenimentelor curente, generează mai multe postări virale – cele cu 25.000 sau mai multe vizualizări – decât instituții media principale precum CNN, CBS și NBC, conform unei analize a Wall Street Journal.

Videoclipul lui Harry Sisson, student la Universitatea din New York și susținător al Partidului Democrat, despre victoria lui Trump în alegeri, a adunat 6,7 milioane de vizualizări pe TikTok – mai mult decât dublu față de cele 3,2 milioane de vizualizări ale postării la NBC News și aproape dublu față de cele 3,8 milioane de vizualizări ale CBS News.

În premieră, influencerii de știri au fost acreditați alături de organizațiile media tradiționale la Convenția Națională Democrată.

Impactul Trump

Nu cu mult timp în urmă, știrile prin cablu erau considerate o putere în politică. În 2016, criticii lui Trump au acuzat conducerea CNN că l-a ajutat să obțină nominalizarea republicană și, în cele din urmă, președinția, acordând atât de mult timp de antenă mitingurilor sale.

Turbulențele provocate de Trump au devenit o atracție TV și au crescut considerabil audiențele la CNN, Fox News și MSNBC în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „Trump bump”. Creșterea audienței a durat mai mult pentru unele rețele decât pentru altele.

Dezbaterea prezidențială de pe CNN din iunie, între Trump și președintele Biden, a fost urmărită de peste 50 de milioane de telespectatori pe mai multe rețele, iar interviul lui Bret Baier cu Harris pe Fox News a avut o medie de 7,8 milioane de telespectatori.

Dar aceste explozii periodice – precum și altele generate de evenimente de știri majore de-a lungul anilor, cum ar fi Covid și războaiele din Ucraina și Gaza – ascund provocări care pun în pericol activitatea de cablu. Vârsta medie a unui telespectator MSNBC este de 70 de ani, în timp ce cea a Fox News este de 69 de ani, iar cea a CNN este de 68 de ani.

În general, audiența știrilor prin cablu este în scădere față de vârfurile recente din timpul Covid. Fox News este lider, cu o medie de 2,7 milioane de telespectatori în prime-time în octombrie; MSNBC este al doilea, cu 1,3 milioane; iar CNN, care a înregistrat cea mai abruptă scădere în ultimii ani, are o medie de 792.000.

Fox News, compania mamă Fox Corp. și Wall Street Journal, compania mamă News Corp. au acționariat comun.

Alyssa Farah Griffin, colaboratoare CNN și coprezentatoare a emisiunii «The View», care a lucrat în prima administrație Trump, a declarat că a crezut întotdeauna că alegerile se vor decide în funcție de costul vieții și de economie.

Griffin a numit „podosfera” unul dintre marii câștigători ai alegerilor și a spus că lumea new-media poate fi mai partizană decât cablul.

Deși știrile prin cablu sunt în scădere odată cu universul televiziunii în general, „campaniile prezidențiale încă se desfășoară la televizor mai mult decât în orice alt loc”, a declarat Sam Feist, directorul executiv al C-SPAN, adăugând că nu crede că acest mediu și-a pierdut relevanța.

În seara alegerilor, toate cele trei mari rețele de televiziune prin cablu au înregistrat scăderi semnificative ale audienței față de 2020, când milioane de americani lucrau de acasă în timpul pandemiei. Fox News a atras 10,3 milioane de telespectatori la orele de maximă audiență, în timp ce MSNBC a atras șase milioane de telespectatori, depășind CNN, care a atras 5,1 milioane de telespectatori.

Rețelele TV au, de asemenea, filiale digitale cu o acoperire considerabilă. Fox News spune că ajunge la aproape 200 de milioane de oameni lunar pe toate platformele sale, inclusiv digital, audio și streaming. CNN a declarat că acoperirea alegerilor a ajuns la 14 milioane de persoane pe CNN.com și serviciul său de streaming Max.

În lumea publicațiilor de știri, interesul pentru alegerea lui Trump în 2016 a alimentat o explozie a abonamentelor și a numărului de cititori pentru unele edituri, inclusiv Washington Post, New York Times și Journal.

Acest lucru ar putea fi mai greu de reprodus de data aceasta. În prezent, Facebook și Google nu mai direcționează utilizatorii web către știri așa cum o făceau odinioară. Modificările algoritmilor lor au avut un impact – în unele cazuri profund – asupra traficului web generat de editori.

Referințele din căutare ale Washington Post au scăzut cu 26% din iunie 2022 până în octombrie 2024, în timp ce referințele din social media au scăzut cu 52%, conform datelor Similarweb, o companie de informații privind piața digitală.

Jonah Peretti, co-fondatorul și directorul executiv al BuzzFeed, a declarat că editorii sunt chiar mai vulnerabili la social media decât este televiziunea.

„Aplicațiile TikTok și Instagram și Twitter au înlocuit mai bine ceea ce ai obține de la o revistă sau un ziar sau de la o ofertă media digitală decât au înlocuit ceea ce ai putea obține de la televizor în timpul unui eveniment mondial major sau al unei alegeri”, a declarat Peretti.

Fragmentarea lumii media înseamnă că oamenii procesează aceleași știri – o dezbatere prezidențială, o presupusă gafă în timpul campaniei electorale – în mod foarte diferit, în funcție de locul de unde obțin informațiile.

„Oamenii tind să trăiască în propriile camere de ecou mediatice acum mai mult ca niciodată”, a spus Feist.