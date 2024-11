Mass-media americană trece printr-o criză profundă și riscă să își piardă relevanța în era Trump (The Hollywood Reporter)

Victoria decisivă de marți a fostului președinte Trump a generat la o undă de șoc care s-a simțit în redacțiile americane din Washington D.C. până în New York. Toată lumea știa că sondajele erau strânse și că o victorie a lui Trump era o posibilitate puternică, desigur, dar amploarea victoriei lui Trump l-a lăsat uimit pe un producător senior de la o rețea de televiziune: „Punem sub semnul îndoielii relevanța noastră în acest moment”, a declarat acesta miercuri dimineață, scrie The Hollywood Reporter.

A fost un sentiment împărtășit de fostul senator Claire McCaskill, care a declarat la Morning Joe de la MSNBC: „Cred că trebuie să recunoaștem că Donald Trump cunoaște țara mai bine decât noi”.

Într-adevăr, peste tot unde te uiți, există semne de avertizare pentru media tradiționale. Ratingurile canalelor de știri prin cablu și radiodifuziune au înregistrat scăderi abrupte în sondajele Nielsen (finalele au arătat o medie de 42,3 milioane de persoane, în scădere de la aproape 57 de milioane în urmă cu patru ani), cu cele mai scăzute ratinguri din ultimele decenii. Cea mai abruptă scădere a fost resimțită la CNN, ale cărui cifre au scăzut sub cele ale MSNBC pentru prima seară electorală de la lansarea canalului în urmă cu aproape trei decenii.

Între timp, platformele emergente și programele din afara mass-media tradiționale au prosperat, unele pentru Harris, (interviul ei la emisiunea Call Her Daddy a lui Alex Cooper a generat milioane de vizualizări și ascultări), dar a fost o strategie pe care Trump a mers all-in, iar în timpul discursului său de victorie, prietenul său și CEO-ul UFC, Dana White, a folosit ocazia de a apela la unele dintre aceste personalități.

„Vreau să mulțumesc foarte repede unor oameni. Vreau să le mulțumesc Nelk Boys, Adin Ross, Theo Von, Bussin’ With the Boys și, nu în ultimul rând, mărețului și puternicului Joe Rogan”, a spus White.

Este un grup de oameni care nu sunt în mod uniform fani ai lui Trump (Rogan nu l-a susținut până luni), uniți de factori care sunt un pic mai greu de înțeles. Steve Krakauer, colaborator media la NewsNation și editorialist la The Hill, care lucrează și ca producător executiv al lui Megyn Kelly pentru SiriusXM, spune că lucruri precum mișcarea MAHA (Make America Healthy Again) ar putea merita explorate pentru o presă abătută.

„Arătați un oarecare interes față de ea, acoperiți-o critic, dar luați-o în serios, pentru că în mod clar acest punct de vedere a rezonat cu oameni care nu sunt de obicei fani ai lui Trump”, spune el.

Marți seară, Sean Hannity, gazda Fox News, a declarat că „presa tradițională” este „moartă” odată ce a devenit clar că Trump este pe cale să câștige. „Declinul influenței sale a fost evident de ani de zile. Aceasta este dovada”, a adăugat analistul Fox Brit Hume.

Fox, desigur, nu este imun la provocările de afaceri cu care se confruntă restul știrilor TV, astfel încât problemele cu care se confruntă mulți dintre concurenții săi cu opinii sau abordări diferite vor trebui să fie negociate în continuare de către postul controlat de Murdoch. Dar nu există nicio îndoială că o strategie care a implicat ignorarea efectivă a mass-mediei tradiționale pare să fi funcționat. Și nici susținerile celebrităților nu par să fi avut vreun impact.

„Faptul că un președinte ales ar putea câștiga atât de covârșitor votul popular + colegiul electoral, ignorând în același timp New York Times, Washington Post, NPR, CBS News, NBC News și CNN (în timp ce petrece ore întregi cu Joe Rogan) ar trebui să fie un moment de auto-reflecție pentru mass-media „mainstream””, a scris Michael Socolow, un fost jurnalist de televiziune care predă acum la Universitatea din Maine.

Într-adevăr, în sălile puterii media, această reflecție are deja loc, directorii, editorii, realizatorii de emisiuni și producătorii întrebându-se ce vor aduce următorii patru ani. În timp ce Trump însuși a fost mult timp un fan înfocat al mass-mediei tradiționale – New York Post al lui Rupert Murdoch, care l-a susținut, a fost un element de bază – campania sa s-a îndepărtat din ce în ce mai mult chiar și de mediile tradiționale prietenoase în favoarea asocierii mogulului cu influenceri.

Și, deși există o mulțime de hiperbole (a se vedea postarea investitorului Bill Ackman conform căreia „jumătate din America s-a trezit la realitatea că a fost manipulată de mass-media. Acest lucru ar trebui să conducă la abandonarea de către mulți a MSM ca sursă principală de informații”), există lecții reale care pot fi desprinse.

Unele posturi de televiziune se vor apleca asupra mentalității de „rezistență” care a generat audiențe mari și creșteri majore ale numărului de abonați în perioada 2016-20, dar rezultatele alegerilor sugerează că piața pentru acest tip de programe sau conținut are o limită naturală.

Atenția acordată știrilor poate crește – prima administrație Trump nu a dus lipsă de evoluții bombă, controverse și retorică tăioasă stimulată de puterea de intimidare a președintelui pe Twitter – dar de data aceasta nu este clar dacă această atenție va duce la o creștere a numărului de cititori, telespectatori sau abonați pentru posturile tradiționale sau dacă o nouă clasă de influenceri va culege beneficiile.

„Nu cred că poți face hashtag rezistență partea a doua, pentru că ei au jucat deja această carte de joc”, spune Krakauer, menționând acoperirea extinsă a zilei de 6 ianuarie cu procesele în instanță și alte povești despre temperamentul sau caracterul lui Trump care au dominat acoperirea știrilor principale. „Ceea ce am văzut marți seara a fost o respingere totală a acestui punct de vedere de către un grup larg și divers de alegători. Cred că acesta este un fel de semnal de alarmă pentru mass-media, care trebuie să spună că, indiferent ce vindem noi aici, oamenii nu cumpără.”

Problema este, probabil, cea mai gravă la posturile de televiziune care au încercat din greu să se definească ca fiind independente, atât de stânga, cât și de dreapta, dar care sunt considerate ca făcând parte din elita establishmentului de către mulți dintre cei mai înfocați susținători ai lui Trump, probabil din cauza modului în care au acoperit scandalurile.

David Clinch, consultant la Media Growth Partners, sugerează că instituțiile media ar trebui să ia în considerare luarea unor măsuri strategice pentru a construi încredere și relevanță pentru un public care pare să le fi lăsat în urmă. O parte din aceste demersuri vor consta probabil în parteneriate cu creatorii – fie că sunt podcasteri, vedete TikTok sau YouTuberi – care și-au construit propriile audiențe.

„Cred că vom asista, probabil, la adoptarea unei abordări bazate pe parteneriatul cu creatorii”, spune Clinch. „Părerea mea este că veți vedea mai multe edituri obișnuite testând, experimentând și poate chiar înclinându-se spre adăugarea de creatori, oameni de tip netradițional, la mixul lor.”

The Washington Post, care trece prin propria reglare de conturi internă după ce Jeff Bezos a denunțat o susținere a lui Harris și a sugerat că ziarul trebuie să devină mai nepartizan, nu îl va angaja pe Joe Rogan, dar pot exista alte personalități care îl pot ajuta să-și construiască credibilitatea în fața unui public care fie l-a abandonat, fie nu s-a implicat niciodată.

Și poate cel mai important, companiile media vor adopta probabil o strategie perfecționată de The New York Times, care își asociază jurnalismul dur cu un produs de jocuri și rețete care poate atrage o gamă largă de consumatori.

„Cred că pe termen lung, această abordare diferită a produselor, acest tip diferit de abordare a verticalizării, va fi probabil ceea ce veți vedea de la toată lumea, pentru că vor să își asigure pariurile un pic”, adaugă el. „Cred că exista deja ideea că trebuie să construiești, nu doar o strategie de asigurare, ci și o strategie de produs pentru a capta și păstra audiențe specifice.”

Și există încă o oportunitate de a se apleca asupra unor subiecte pe care nu le-ar fi atins înainte, dacă aceasta înseamnă extinderea către un public care caută puncte de vedere sau știri dincolo de ceea ce este deja servit.

„Cred că tema generală aici este, probabil, anti establishment, anti-elită, o neîncredere generală sau un scepticism față de interesele corporatiste și guvernamentale”, spune Krakauer despre succesul gazdelor precum Rogan sau Theo Von, care abordează subiecte care sunt uneori tabu la televiziunea tradițională. Ar putea presa tradițională să obțină o parte din această plăcintă?

„Nu trebuie să mergi departe pentru a servi aceste tipuri de povești un pic mai mult fără a deveni MAGA”, adaugă Krakauer, menționând o masă rotundă a Senatului MAHA care a avut loc în septembrie și pe care Kelly a acoperit-o în emisiunea sa zilnică. „Acestea nu sunt domenii care sunt [în mod inerent] politice și cred că există un pic mai multă extindere a ceea ce mass-media ar considera a fi o gamă acceptabilă de povești care interesează.”