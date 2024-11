VIDEO Mai mulți influenceri de pe TikTok spun că au fost plătiți să ”lucreze” pentru Georgescu fără voia lor: ”Foarte dubios tot ce s-a întâmplat / Mă simt profund înșelată” / Candidatul pro-rus a raportat Statului român zero cheltuieli de campanie

Zeci de influenceri de pe TikTok au participat, voit sau nu, la o campanie de sprijin a lui Călin Georgescu la funcția de președinte, în baza unui brief comun, mai precis a unui set de instrucțiuni precise.

Brieful nu le cerea să numească un candidat, dar avea un numitor comun: hashtagurile ”echilibrusiverticalitate” și/sau ”alegeriprezidentiale2024”.

Acesta a fost unul dintre instrumentele pe care s-a construit ulterior o campanie gigant, unul dintre elementele care l-au ajutat pe candidat să domine algoritmii platformei. Influencerii erau invitați să se alăture campaniei, contracost, prin intermediul unei platforme speciale pentru așa ceva, de unde cei care au mulți urmăritori pot obține contracte și deci venituri.

Unii dintre acești influenceri și-au dat seama ulterior că numele le-a fost utilizat fără voia lor și au ieșit public să o spună.

Deși chiar influencerii spun că au primit bani, Călin Georgescu a spus în repetate rânduri că, în campanie, cheltuielile sale au fost ”zero”. Mai mult, Georgescu a raportat și oficial, la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), zero lei cheltuiți în campania electorală, în ciuda acestei campanii masive pe Tiktok și rețele sociale.

Echipa lui Călin Georgescu s-a dezis de campania respectivă. „Nu avem nici o legătură cu acest hashtag #echilibruşiverticalitate. Domnul Georgescu a făcut o declarație foarte clară în online în legătură cu acest hashtag, nu ştim despre el, ni l-au asociat televiziunile” le-a spus jurnaliștilor de la HotNews, directorul de campanie al lui Călin Georgescu, Radu Pally.

Contul de TikTok ”Graurii”, în spatele căruia de află doi frați gemeni pe nume Beniamin și Iosif Graur, care au peste 230.000 de urmăritori pe platformă și aproape 7,5 milioane de aprecieri a transmis fără voia celor doi, un mesaj politic.

Ulterior, într-un video explicativ, Beniamin și Iosif au spus că nu au intenționat să se plaseze de partea vreo unui candidat. Cei doi au spus cum au ajuns să transmită un mesaj preluat ulterior în trendul de susținere al candidatului Călin Georgescu.

”Salutare, am apărut în presă cum că am fi susținători ai lui Călin Georgescu. Vreau să vă puneți în locul nostru și să ne spuneți voi cum ați fi procedat?

Noi suntem înscriși pe o aplicație pentru influenceri, adică persoane care au mulți urmăritori în mediul online și primesc diverse oferte în acea aplicație pentru a promova un anumit brand, o anumită campanie și așa mai departe.

La un moment dat îți apare o ofertă să realizezi un videoclip în care să vorbești calitățile pe care ar trebui să le aibă viitorul președinte al României. Și atenție, să fim neutri cu privire la alegerea pe care o vom face. Chiar vorbeam cu fratele meu și îi spuneam că mi se pare foarte tare (…)

Cine se gândea, în acel moment, acum o lună și ceva când nu prea se știa de Călin Georgescu (…) să fie asociată imaginea ta cu numele lui, Călin Georgescu.

Adică noi nu știam atunci când am acceptat reclama că această reclamă face referire la un anumit candidat la prezidențiale. Noi chiar ne-am gândit că este demersul unui ONG de a încuraja oamenii să meargă la vot, să participe la vot și să aleagă înțelept. Alegerea lor să includă aceste calități extraordinare, pe care un președinte ar trebui să le aibă” au transmis cei doi, care au precizat că sunt neutri și nu doresc să își asocieze imaginea cu nimeni.

”Noi am căzut în capcana asta, probabil, dacă în cele din urmă, nu știu dacă se va ancheta sau nu, dacă seva constata că această campanie a fost un demers al unui candidat care ulterior a ieșit pe primul lor, într-adevăr, recunoaștem că am căzut într-o capcană. Dar cine se gândea la acel moment… și noi ne întrebam și vorbeam că efectiv în toate clipurile pe care noi le-am făcut, nu mă refer doar la acesta, că noi am realizat o grămadă de clipuri pe stradă, cu oamenii, în care îi întrebam despre viitorul președinte, cine credeți că va fi, și, într-adevăr, în comentarii, cred că 90% Călin Georgescu, Călin Georgescu. Foarte dubios tot ce s-a întâmplat” au transmis cei doi, care au mai precizat că nu se poziționează de împotriva unui candidat sau de partea altuia.

Susținători ai lui Georgescu, fără voia lor: ”Mă simt profund înșelată”

”Am o prietenă care apare fără să fie susținătoare și fără să știe, în campania video a lui Călin Georgescu.

Situația ei a fost așa, a primit o ofertă prin aplicația FameUp în care era invitată contra sumei de 100 euro să își spună părerea despre alegeri și cum ar trebui să fie din punctul ei de vedere, un președinte. Avea însă de pus 2 tag-uri: prezindențiale2024 și ”echilibrușiverticalitate”.

S-a trezit acum cu chipul ei în aceste colaje care apar în campania lui Călin Georgescu și mai mult, cu o grămadă de prieteni nedumeriți evident, care nu îi înțeleg poziția și degeaba explică tuturor că nu este asta opțiunea ei electorală…

Le-a scris celor de la aplicație însă nu a primit răspuns și i-a dispărut și mesajul inițial din aplicație, nu mai există notificarea în care i se propunea să facă acel video” a scris pe Oana Bucur pe Facebook, unde are peste 15.000 de urmăritori.

Este vorba despre Mădălina Goșoiu, fondatoarea comunității ”Dragă viitoare mamă”, cu peste 91.000 de urmăritori în TikTok.

G4Media a discutat cu ea și ne-a spus că a acceptat să fie parte dintr-o campanie despre care credea că este un simplu îndemn la vot.

A fost cooptată în campanie prin FameUp, o aplicație foarte utilă celor care își monetizează conturile de Tik-Tok cu ajutorul reclamelor și unde companiile pot găsi influenceri.

”Am avut mereu o colaborare frumoasă cu ei, așa că am avut încredere să accept o campanie care părea simplă și pozitivă. Un îndemn la vot însoțit de exprimarea liberă despre cum mi-aș dori să fie viitorul președinte al României.

Singura condiție era să atașez clipului două hashtaguri. Nu am știut nici măcar o clipă că această campanie avea legătură cu Călin Georgescu. Nici măcar nu știam cine este. Vreau să fiu foarte clară. Eu susțin femeile, susțin mamele, susțin familiile și drepturile copiilor.

Mă simt profund înșelată că imaginea mea a fost asociată cu susținerea unui om a cărui existență îmi era total necunoscută. Dragă viitoare mamă este mai mult decât un spațiu virtual, este o comunitate care oferă sprijin și încredere, nu confuzie și manipulare” a spus Mădălina Goșoiu.

În aceeași situație s-a trezit și alți influenceri de pe TikTok. ”Stremiteanu.Alex” a vorbit despre cum s-a trezit în situația de susținător al lui Călin Georgescu.

”Bun, am luat parte la campania de promovare a domnului Călin Georgescu. Am fost un prost. Înainte de a arunca aici cu comentarii de hate, vreau să stații până la final ca să înțelegeți cum s-a ajuns în punctul ăsta și să înțelegeți de ce am fost prost” a spus acesta.

Campania s-a numit ”echilibru și verticalitate” și a venit la pachet cu o serie de instrucțiuni, care spuneau că influencerul nu trebuie să țină parte unui candidat sau partid.

”Am zis mamă, perfect! Eu și așa nu mă bag în politică, nu este punctul meu forte, bun” a adăugat el. De asemenea, brieful le mai cerea influencerilor să prezinte câteva calități pe care și le doresc de la viitorul președinte, dar puteau să adauge și părerea proprie.

”Stremiteanu.Alex” a spus în videoclipul realizat că va vota o persoană care îi va da de înțeles că nu are nimic cu minoritățile și că este ”pro-minorități”.

”Cred că nu sunt niște calități care îl definesc pe Călin Georgescu. Mie îmi pare rău că am fost folosit precum un câine în această campanie, fără să îmi dau seama ce fac. În momentul în care am acceptat campania și am văzut că trebuie folosite hashtagurile respective, le-am căutat pe TikTok, am vrut să văd dacă sunt asociate cu vreunul dintre participanți și nu apăreau nicăier (…) Cred că mulți dintre noi am fost folosiți ca niște câini efectiv, fără să știm în ce ne băgăm și eu nu vreau să îmi caut scuze sau ceva pentru că îmi știu care a fost intenția din spate, știu că în momentul în care am acceptat această campanie eram conștient că nu țin partea politică absolut a nimănui” a adăugat Alex Stremițeanu.

Sunt multe alte clipuri, realizate de TikTokeri postate sub hashtagul ”echilibru și verticalitate”, care au rămas pe conturile unor influenceri, fără ca aceștia să revină cu precizări.

Și ExpertForum a vorbit pe larg despre modul în care a fost viralizată această campanie, bazată pe tagurile amintite. Detalii AICI.

Care sunt regulile UE privind reclamele politice

Reclamele politice ar trebui să fie transparente. Cel puțin asta spun reglementările de dată recentă care au intrat în vigoare în aprilie 2024.

Acestea impun cerințe stricte atât pentru sponsorii reclamelor politice, cât și pentru furnizorii de servicii de publicitate politic, cu scopul de a asigura transparență și a preveni interferențele străine și dezinformarea, mai ales în contextul campaniilor electorale.