Un bărbat a tras șase focuri de armă în prelata unui club…

sursa foto: Facebook/ Centrul Vechi

Un bărbat a tras șase focuri de armă în prelata unui club din centrul Vechi al Capitalei – surse / Poliția: Nici o persoană nu a fost rănită, autorul a fost depistat în scurt timp

Un bărbat, din primele informații obținute de G4Media cetățean străin, a tras 6 focuri de armă în prelata unui club din Centrul Vechi al Capitalei. Și site-ul stiripesurse.ro relatează că agresorul a aruncat apoi arma și a fugit de la locul faptei. Poliția Capitalei anunțat că nici o persoană nu a fost rănită și că autorul a fost identificat și depistat la scurt timp.

Redăm mai jos comunicatul integral:

”La data de 20 august 2025, în urma unui apel 112, a fost semnalat faptul că, pe terasa unui local din Sectorul 3, o persoană a executat focuri de armă.

La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de ordine publică, care au constatat că sesizarea se confirmă.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) și ar fi tras 6 focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona.
Autorul a fost identificat și depistat la scurt timp.

Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Polițiștii Capitalei, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.”

 

