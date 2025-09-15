Victor Rebengiuc renunţă la rolul Andre din spectacolul „Tatăl” / Teatrul Bulandra: A oferit o lecţie de nobleţe, în teatru şi în viaţă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra pentru a interpreta rolul Andre din spectacolul „Tatăl”, anunţă instituţia de spectacole, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Cu aceeaşi demnitate şi eleganţă cu care a jucat, vreme de peste 70 de ani, pe scenele Bulandra, maestrul Victor Rebengiuc a ales, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André, din spectacolul ‘Tatăl’. Teatrul Bulandra onorează, cu profund respect, dorinţa domnului Rebengiuc de a pune capăt drumului acestui spectacol care a făcut săli pline de la prima reprezentaţie până la cea din urmă, oferindu-ne încă o lecţie de nobleţe, în teatru şi în viaţă, precum şi de respect pentru publicul său”, potrivit unei postări a Teatrului Bulandra pe pagina oficială de Facebook.

Teatrul Bulandra afirmă că Victor Rebengiuc a fost „model pentru generaţii întregi” şi precizează că acesta „continuă să ne inspire cu arta şi umanitatea sa, cu sensibilitatea, umorul, înţelepciunea, conştiinţa sa lucidă şi onestitatea. Faţă de sine şi faţă de lume”.

„Vă mulţumim domnule Victor Rebengiuc pentru tot ce ne-aţi oferit, vă mulţumim că (ne) sunteţi, iar întâlnirea cu personajul André, în ‘Tatăl’ va rămâne o amintire preţioasă, un reper de lumină şi adevăr, purtat în inimile celor care l-au trăit”, au mai scris reprezentanţii Teatrului Bulandra pe pagina de socializare.

Spectacolul „Tatăl” de Florian Zeller, în regia lui Cristi Juncu, a avut premiera pe 8 şi 9 octombrie 2022.

Din distribuţie, alături de Victor Rebengiuc, fac parte Ana Ioana Macaria, Cătălin Babliuc, Oana Tudor, Maria Veronica Vârlan şi Constantin Dogioiu.

Profund emoţionant, „Tatăl” este o poveste de familie serioasă şi realistă şi o privire nesentimentală, intens emoţională asupra lumii prin ochii unui bărbat care se confruntă cu demenţă, o ilustrare dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele mentale, se arată în descrierea spectacolului.