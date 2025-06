„Verstappen putea fi descalificat” – Reacția rivalilor din F1 după incidentul cu Russell

Max Verstappen a fost penalizat cu zece secunde în MP al Spaniei după ce a lovit monopostul lui George Russell. Rivalii din paddock-ul Formulei 1 consideră pedeapsa prea blândă, iar campionul mondial en-titre este tot mai contestat pentru gesturile sale de pe circuit.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Penalizat după coliziunea cu Russell de pe circuitul de la Montmelo, Max a încheiat cursa pe locul 10 și a pierdut puncte importante în lupta pentru titlul de campion din Formula 1.

Mai mult decât atât, Verstappen este la un singur punct de o penalizare oficială.

Jurnalistul Chris Medland (RACER) a vorbit despre faptul că în paddock s-a vorbit intens pe la colțuri despre penalizarea de 10 secunde primită de Verstappen, iar concluzia a fost aceea că pedeapsa a fost una mult prea „blândă”.

„Sincer, nu știu cum a scăpat doar cu 10 secunde (n.r. de penalizare). Mulți din paddock se întreabă același lucru, dar toți evită să vorbească despre intenție, pentru că este un termen periculos în timpul unei curse”, a explicat Medland.

Verstappen nu a mai primit susținere nici măcar în interiorul echipei sale, Helmut Marko (consilierul pentru motorsport al RedBull) precizând că pilotul olandez a greșit în duelul cu Russell și că datele arată o accelerare bruscă înainte de impactul de la Barcelona.

David Croft, comentatorul Sky Sports, vorbește despre faptul că Verstappen a fost inteligent și că „nu a făcut o mișcare evidentă către Russell”, acesta fiind motivul pentru care comisarii nu au putut demonstra intenția.

Drama in the closing stages of the race! 😱

Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk

— Formula 1 (@F1) June 1, 2025