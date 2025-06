Verstappen surprinde pe toată lumea: Își cere scuze după coliziunea cu Russell de la Barcelona

Atacat din multe direcții după ce a intrat în monopostul lui George Russell pe durata Marelui Premiu de Formula 1 al Spaniei, Max Verstappen a uimit multă lume atunci când într-o postare pe contul personal de Instagram și-a cerut scuze pentru gestul de pe circuitul de la Montmelo.

Cunoscut ca un tip extrem de orgolios, Verstappen a recunoscut public că a greșit la Barcelona, atunci când pe finalul cursei a lovit monopostul Mercedes pilotat de George Russell.

„Am avut o strategie interesantă și o cursă bună în Barcelona, până la apariția Safety Car. Alegerea pneurilor noastre până la sfârșit și unele mișcări după repornirea mașinii de siguranță mi-au alimentat frustrarea, ducând la o mișcare care nu a fost corectă și nu ar fi trebuit să se întâmple”, spune Verstappen pe Instagram.

Mesajul reprezintă o rară asumare publică a vinovăției din partea lui Verstappen, cunoscut pentru atitudinea sa combativă și pentru refuzul de a admite greșeli de-a lungul carierei.

„Întotdeauna dau totul pe circuit pentru echipă și emoțiile pot fi mari. Câștigi împreună, pierzi împreună. Ne vedem la Montreal”, a transmis Verstappen.

Momentul în care Verstappen întră în monopostul lui Russell

