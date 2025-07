Mutarea verii în ATP: Rune îl aduce în echipă pe fostul preparator al lui Djokovic și Sinner

Marco Panichi, preparator fizic care a lucrat cu Novak Djokovic și Jannik Sinner, va face parte din echipa lui Holger Rune. Informația a fost confirmată de mama lui Rune.

Una dintre marile promisiuni ale circuitului ATP, Rune (22 de ani) stagnează de ceva timp la nivel de performanță, jucătorul danez plătind de multe ori tribut felului în care pregătește.

În încercarea de a urca cât mai aproape de vârful ierarhiei mondiale, Holger l-a adus pe Marco Panichi.

Italianul este un personaj foarte respectat în lumea tenisului, iar rezultatele sale notabile cu Djokovic sunt cea mai bună carte de vizită.

„Îi vom ura bun venit lui Marco Panichi în echipă. El aduce o experiență enormă – nu doar în ceea ce privește aspectul fizic, ci tot ceea ce este legat de construirea unui câștigător de Grand Slam.

Asta duce ideea cu încă o treaptă mai sus”, a transmis Aneke Rune, mama și managerul jucătorului din Danemarca, într-un interviu pentru BT.

Panichi a făcut parte din echipa lui Nole în perioada 2017 – aprilie 2024. După despărțirea surprinzătoare de Djoker, italianul s-a alăturat echipei lui Jannik Sinner.

Separarea de liderul ATP (după o colaborare cu rezultate foarte bune) a venit cu doar câteva zile înainte de startul turneului de Grand Slam de la Wimbledon, aceasta fiind dorința lui Jannik.

„Îl cunoaștem foarte bine pe Marco și am avut întotdeauna o relație foarte bună cu el. Iar el l-a plăcut întotdeauna pe Holger. El este într-o clasă specială, așa că este o capacitate uriașă de a avea în echipă”, a completat Aneke Rune, citată de tennis365.com.

Colaborarea dintre Rune și Panichi nu se va rezuma doar la pregătirea fizică: italianul este cunoscut pentru faptul că se implică activ în antrenamentele tehnico-tactice.

Panichi va debuta oficial alături de Rune cu ocazia Mastersului de la Cincinnati (7-17 august).

