Venus Williams, invitată să joace la US Open la 45 de ani

venus williams, australian open
Sursa foto: Facebook / Venus Williams

Sportz13 Aug 0 comentarii

Federația Americană de Tenis (USTSA) a anunțat, miercuri, wild card-urile pentru tabloul feminin al US Open, care începe pe 24 august. Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, se numără printre invitate.

Venus Williams va disputa al 24-lea US Open din cariera sa. Americanca, dublă câștigătoare la New York (2000 și 2001), figurează pe lista wild card-urilor acordate miercuri. Această invitație era așteptată după revenirea remarcabilă a fostei număr 1 mondial pe circuit. Absentă mai bine de un an, sora mai mare a Serenei a jucat la Washington, apoi la Cincinnati, obținând o victorie la prima sa apariție, notează L’Equipe.

Acea reușită a atras atenția și a amintit că americanca mai are încă de oferit pe teren. La US Open, ea va disputa primul său turneu de Grand Slam după înfrângerea din primul tur, tot la New York, în 2023. USTA a mai acordat wild card-uri jucătoarelor locale Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman și Alyssa Ahn. Caroline Garcia și australianca Talia Gibson (invitate de federațiile lor în baza unui acord de reciprocitate) completează lista.

US Open 2025 va avea loc între 24 august și 7 septembrie la New York.

