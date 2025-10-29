Vaporașele de pe Bega vor fi retrase de pe trasee / Timișoara a devenit în 2018 primul oraș din România cu transport public în comun naval

Ultima zi de operare a vaporaşelor din Timișoara va fi vineri, 31 octombrie, după care vor intra în programul de mentenanţă şi revizii tehnice, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Cele şase ambarcaţiuni de pasageri care au navigat pe Canalul Bega din Timişoara vor fi retrase în andocare de la 1 noiembrie.

Ultima zi de operare a vaporaşelor va fi vineri, după care vor intra în programul de mentenanţă şi revizii tehnice periodice în depoul Dâmboviţa. Vaporașele vor reveni pe Bega în luna martie 2026, odată cu reluarea transportului public şi a plimbărilor de agrement pe apă, precizează Societatea de Transport Public Timişoara.

Vaporaşele au fost folosite fie pentru deplasările în oraş, fie pentru momentele de relaxare pe Bega.

Timişoara a devenit oficial, în luna octombrie 2018, primul oraş din România cu transport public în comun naval pe Canalul Bega, după peste şapte decenii de la sistarea transportului de mărfuri şi peste cinci decenii de la sistarea celui de persoane