Vânzările de benzină din Rusia au atins cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani, pe fondul atacurilor cu drone ucrainene și al cererii mari din sezonul recoltei

Vânzările de benzină din Rusia au atins marți cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani, pe fondul atacurilor cu drone ucrainene și al creșterii cererii din sezonul recoltei agricole, care au intensificat criza de combustibil din țară, scrie Politico.

Datele de la Bursa din Sankt Petersburg, raportate de Kommersant miercuri, arată că vânzările de benzină A-92 au scăzut marți cu 21,7%, până la 15.600 de tone metrice, cel mai scăzut nivel din 2023. Vânzările de benzină A-95 au scăzut cu 15,5%, la 12.060 de tone, comparativ cu ziua precedentă, ceea ce a dus la o scădere a vânzărilor totale de benzină la bursă cu 19,1%, la 27.700 de tone.

Scăderea bruscă survine pe fondul închiderilor neprogramate ale mai multor rafinării mari din Rusia, în contextul în care Kievul ar fi intensificat campania împotriva infrastructurii petroliere și gaziere rusești.

Joi, unități ale Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au anunțat că au vizat rafinăria Volgograd, situată în regiunea Volgograd din sudul Rusiei. Rafinăria, cel mai mare producător de produse petroliere din Districtul Federal Sudic al Rusiei, furnizează combustibil și lubrifianți forțelor militare ruse.

În noaptea de luni spre marți și în primele ore ale dimineții de marți, Forțele de Operațiuni Speciale ucrainene au lovit rafinăria de petrol Saratov, agravând și mai mult întreruperea aprovizionării.

Potrivit Kommersant, unele rafinării au declarat forță majoră și au încetat livrările de benzină, accelerând epuizarea stocurilor locale de combustibil. Lanțurile independente de benzinării au fost cele mai afectate, deoarece furnizorii acordă prioritate livrărilor către rețelele mai mari. Două lanțuri independente, fiecare operând aproximativ 20 de stații, au suspendat deja vânzările cu amănuntul și acum vând benzină numai în baza unor contracte pe termen lung.

Scăderea vânzărilor este legată și de cererea ridicată din partea fermierilor ruși în perioada aglomerată a recoltei din septembrie și octombrie, a declarat pentru Kommersant Oleg Abelev, șeful departamentului de analiză al companiei ruse de investiții Rikom-Trust.