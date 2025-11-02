Berkshire Hathaway acumulează un nivel record de numerar, semnalând prudenţă înainte de retragerea lui Warren Buffett

Conglomeratul american Berkshire Hathaway a raportat sâmbătă o creştere solidă a profitului trimestrial, dar şi o acumulare record de numerar, de 381,7 miliarde de dolari, sugerând o atitudine prudentă faţă de pieţe în contextul plecării iminente a lui Warren Buffett din funcţia de director general, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Pentru al 12-lea trimestru consecutiv, Berkshire a vândut mai multe acţiuni decât a cumpărat, menţinând o poziţie defensivă, în pofida aprecierii burselor americane. Compania, care deţine participaţii majore în Apple şi American Express, nu a efectuat nici răscumpărări de acţiuni, pentru al cincilea trimestru la rând — o decizie care reflectă prudenţa legendarului investitor.

Profitul operaţional al companiei a crescut cu 34%, la 13,49 miliarde de dolari, peste estimările analiştilor, susţinut de scăderea pierderilor în sectorul de asigurări, în timp ce venitul net a urcat cu 17%, la 30,8 miliarde de dolari. Totuşi, veniturile totale au avansat doar cu 2%, sub ritmul de creştere al economiei americane, pe fondul scăderii cererii pentru case modulare, baterii Duracell şi produse textile Fruit of the Loom.

”Berkshire este adesea considerată un microcosmos al economiei SUA, dar în prezent nici măcar nu ţine pasul cu aceasta”, a comentat analista Cathy Seifert de la CFRA Research.

Tranziţia de putere: Buffett se retrage, Greg Abel preia conducerea

În vârstă de 95 de ani, Warren Buffett se pregăteşte să predea conducerea conglomeratului către vicepreşedintele Greg Abel, în vârstă de 63 de ani, la sfârşitul anului. Buffett va rămâne preşedinte al consiliului, iar Abel, cunoscut pentru stilul său de management direct, va trebui să decidă cum va folosi rezervele uriaşe de numerar ale companiei — fie pentru prima distribuire de dividende din 1967, fie pentru investiţii strategice.

Deocamdată, Berkshire a anunţat că va utiliza 9,7 miliarde de dolari pentru achiziţia diviziei chimice OxyChem de la Occidental Petroleum, tranzacţie dezvăluită la începutul lunii octombrie.

O companie solidă, dar lipsită de catalizatori pe bursă

Acţiunile Berkshire Hathaway au scăzut cu 12% de la anunţul retragerii lui Buffett din mai, rămânând cu 32 de puncte procentuale sub performanţa indicelui S&P 500.

”Investitorii nerăbdători vor ca Berkshire să-şi folosească rezervele uriaşe de numerar, dar compania rămâne disciplinată şi nu va investi decât dacă există o valoare intrinsecă reală pe acţiune”, a declarat Tom Russo, partener la Gardner Russo & Quinn, care deţine acţiuni Berkshire din 1982.

În ciuda scepticismului de pe pieţe, analiştii consideră că Berkshire rămâne excepţional de bine poziţionată pe termen lung, cu aproape 200 de companii în portofoliu, printre care Dairy Queen, See’s Candies şi BNSF Railway.

După o perioadă de opt ani fără achiziţii majore, Greg Abel ar putea aduce o schimbare de ritm, folosind lichidităţile uriaşe pentru a investi în operaţiunile interne şi pentru a accelera performanţa conglomeratului fondat de Buffett acum peste şase decenii.