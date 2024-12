Valtteri Bottas se întoarce la Mercedes – Va fi pilot de rezervă în sezonul 2025 al Formulei 1

Oficialii echipei Mercedes au anunțat joi că Valtteri Bottas se va întoarce la echipă, în acest mandat în rolul de pilot de rezervă pentru sezonul 2025 al Formulei 1.

Finlandezul a pilotat în Marele Circ pentru Mercedes în perioada 2017-2021.

De la acel moment, pentru Bottas au urmat trei sezoane la Alfa Romeo / Sauber. La finalul acestui sezon, Valtteri a rămas fără echipă, iar finlandezul a acceptat imediat oferta Mercedes.

În vârstă de 35 de ani, Bottas a fost coechipier al lui Lewis Hamilton după retragerea lui Nico Rosberg din Marele Circ.

„Nu aş putea fi mai fericit să mă întorc acasă la Mercedes ca al treilea pilot. Aş dori să le mulţumesc lui Toto (n.r. Wolff), echipei de la Brackley şi tuturor celor care m-au primit înapoi cu braţele deschise.

Ştiu că încă mai am multe de contribuit în Formula 1. Pe măsură ce mă întorc în locul unde s-au întâmplat atât de multe, aştept cu nerăbdare să ajut echipa cu cunoştinţele pe care le-am dobândit” – Valtteri Bottas.

#F1 – What’s next? The #WorldsFastestFamily is next. 🙌 @valtteribottas is back at @mercedesamgf1 as Reserve Driver for the 2025 @F1 season. 💙 #WeLivePerformance #MercedesAMGF1 pic.twitter.com/1JkRUXx6EA

#F1 ❗️💥 || Valtteri interview :

🗣️ : “Returning to the place where many of those moments were achieved..”

“I look forward to using all the knowledge I have gained to help the team progress and achieve our goal of challenging for world championships.”❤️

“I want to thank Toto,… pic.twitter.com/nz39QaGXH4

— Mercedes-AMG Passion Club (@MercedesAMGPCF1) December 19, 2024