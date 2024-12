Plecare importantă de la McLaren după cucerirea titlului constructorilor din Formula 1

McLaren a câștigat titlul constructorilor din Formula 1 după o pauză de 26 de ani, iar Andrea Stella, directorul echipei, a anunțat despărțirea de unul dintre inginerii cu o bogată experiență, Hiroshi Imai.

După 15 ani alături de McLaren, Imai va pleca de la echipă după sărbătorirea titlului de la constructori.

Hiroshi s-a alăturat celor de la McLaren pe vremea când Bridgestone furniza pneuri în Marele Circ, venirea fiind consemnată în mai 2009.

A fost promovat mai apoi în rolul de inginer șef de curse în 2017 și de director al ingineriei de curse în 2021.

Conform presei de specialitate, Imai este așteptat să se întoarcă în Japonia, mai degrabă decât să accepte un post la o rivală a celor de la McLaren din Formula 1.

„Hiroshi a fost la McLaren pentru o lungă perioadă de timp. El a contribuit fundamental la ceea ce echipa a realizat de-a lungul anilor.

Pentru mine, în special, de când m-am alăturat McLaren în 2015, Hiroshi a fost întotdeauna unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai mei în diferite poziții, cum ar fi inginer șef de curse, director de inginerie de curse și apoi director de pneuri și frâne, mai recent.

Și, în același timp, întotdeauna un rol-cheie în operațiunile noastre de pe pistă.

O persoană de o mare integritate, o persoană calmă. A fost întotdeauna un punct de referință pentru toți cei din echipă care au avut nevoie de un sfat, care au avut nevoie de o opinie înțeleaptă, și au știut întotdeauna că o pot găsi la Hiroshi” – Andrea Stella, directorul celor de la McLaren.

Trebuie reamintit că McLaren a reușit în luna septembrie a acestui an o lovitură importantă: a semnat un contract cu Will Courtenay, șeful strategiei Red Bull. Acesta va ocupa funcția de director sportiv.

Numirea lui Courtenay a venit după ce Rob Marshall, considerat în general o figură cheie în spatele dominației recente a Red Bull, s-a alăturat McLaren înainte de sezonul 2024 al Formulei 1.

