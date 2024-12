OFICIAL – RedBull a anunțat că Liam Lawson va fi coechipierul lui Max Verstappen

Liam Lawson va fi noul coechipier al lui Max Verstappen la RedBull, anunțul fiind făcut în cursul zilei de joi. Pilotul din Noua Zeelandă îl va înlocui la echipa austriacă pe mexicanul Sergio Perez (34 de ani).

Lawson l-a înlocuit pe Daniel Ricciardo în ultimele șase Mari Premii ale sezonului 2024 la RB, echipa a doua a celor de la RedBull.

Liam a terminat anul pe locul 21, cu patru puncte acumulate.

În vârstă de 22 de ani, Liam Lawson este născut la Hastings, Noua Zeelandă, și a adunat în total 11 curse în Formula 1, el acumulând 6 puncte.

Grand Prix-ul de debut a fost cel al Olandei, din 2023, iar ultimul la care a luat parte este cel de la Abu Dhabi.

BREAKING: Liam Lawson to race for Red Bull in 2025 #F1 pic.twitter.com/xOf9w4uPgu

— Formula 1 (@F1) December 19, 2024