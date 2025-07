Cele mai bune sfaturi de relație de până acum: Cum să te apropii mai mult de cei dragi

Construirea și menținerea unor relații sănătoase necesită efort, dar beneficiile sunt imense. Oamenii cu legături sociale puternice duc vieți mai fericite. Romantismul și prietenia au un impact pozitiv asupra sănătății fizice și mentale, relatează The New York Times.

Desigur, cultivarea conexiunii într-o lume care pare tot mai singuratică nu este ușoară. De aceea, în calitate de reporteri care scriu despre relații, petrecem mult timp discutând cu experți despre ce funcționează, ce nu și cum să extragem cât mai mult din relațiile romantice.

Având asta în minte, iată câteva dintre cele mai bune sfaturi pe care experții ni le-au împărtășit până acum anul acesta.

1. Întreabă-ți partenerul ceva nou în fiecare săptămână.

Curiozitatea poate revigora o relație, mai ales dacă tu și partenerul sunteți împreună de mulți ani, spune Justin Garcia, director executiv al Kinsey Institute de la Universitatea Indiana. „Curiozitatea este un tonic puternic”, afirmă el, pentru că transmite clar mesajul: „Sunt interesat(ă) de tine”. O modalitate simplă de a aduce un strop de curiozitate în relație este să pui o întrebare nouă în fiecare săptămână — fie profundă, fie amuzantă. Nu ai partener? Merge la fel de bine și cu prietenii sau familia.

2. Nu te concentra atât de mult pe cine are dreptate.

Terry Real, terapeut de cuplu și autorul cărții Us: Getting Past You and Me to Build a More Loving Relationship, este adeptul devizei: „Cine are dreptate? Cine greșește? Cui îi pasă?”. Partenerii se blochează adesea în dorința de a câștiga o ceartă, ceea ce dăunează relației. El îndeamnă clienții să își imagineze relația ca pe o „biosferă” pe care trebuie să o protejeze împreună.

3. Evită tacticile toxice.

James Cordova, profesor de psihologie la Clark University, a observat un obicei nociv pe care l-a numit „Sméagol-ing”, inspirat de personajul din Stăpânul Inelelor. În timpul unui conflict, cineva își exprimă nemulțumirea, iar celălalt răspunde cu „Știu, sunt groaznic(ă). Nu știu de ce ești cu mine.” În loc să abordeze problema, aceștia se plâng și se retrag. Cordova recomandă să recunoști dificultatea primirii feedback-ului și să îți încurajezi partenerul să înțeleagă ce spui și de ce este important.

4. Mergeți la o întâlnire nostalgic.

Dacă sunteți împreună de mult timp, o activitate nostalgic poate stimula afecțiunea și sentimentul de apartenență, spune Ashley Thompson, profesor asociat de psihologie. Alegeți o întâlnire de la începutul relației și refaceți-o sau răsfoiți împreună vechile fotografii. Revizitarea unor hobby-uri din tinerețe, cum ar fi patinajul, poate readuce joaca și prospețimea în cuplu.

5. Evită „tratamentul tăcerii”.

Unii cred că tăcerea este o modalitate inofensivă de a gestiona un conflict, dar nu este așa, explică dr. Gail Saltz. Tăcerea este, de fapt, o pedeapsă și prelungește conflictul, inducând anxietate și sentimentul de abandon. Dacă te simți copleșit(ă), cere mai bine o pauză.

6. Prioritizează timpul pentru tine.

Andy Merolla și Jeffrey Hall subliniază în cartea lor The Social Biome că interacțiunile sociale consumă energie, iar timpul petrecut singur este esențial pentru reîncărcare. Atunci când ai timp pentru tine, evită să stai imediat pe telefon și concentrează-te pe activități care reduc stresul și liniștesc mintea.

7. Fii atent la modul în care îți folosești timpul în ceartă.

În momentele tensionate, întreabă-te: „Cum vreau să-mi petrec timpul? Chiar vreau să îl petrec certându-mă?” Uneori răspunsul va fi „da”, dar alteori vei alege compasiunea și colaborarea pentru binele relației.

8. Rămâi curios și atent.

Revenind la puterea curiozității: demonstrează în mod constant că îți pasă, întreabă, ascultă și răspunde. Aceasta consolidează legătura și împiedică rutina să stingă apropierea.

9. Abordează conflictele direct.

În loc să te retragi sau să dramatizezi, discută deschis problemele, recunoaște emoțiile implicate și căutați soluții împreună.

10. Amintește-ți că timpul petrecut singur ajută relația.

Timpul petrecut de unul singur nu înseamnă distanțare emoțională; dimpotrivă, îți oferă energie și claritate pentru a investi în legăturile importante din viața ta.