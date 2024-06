Vacanță pe apă: Zece dintre cele mai bune sejururi din Europa pentru amatorii de natură și caiac-canoe

Pentru amatorii de natură, nopți sub cerul liber și sporturi nautice, The Guardian prezintă o listă a unora dintre cele mai bune sejururi din Europa.

O insulă pe o insulă, Germania

Gut Üselitz, un conac din secolul al XVI-lea, situat pe un golfuleț asemănător unui râu de pe insula Rügen, în largul coastei baltice, găzduiește acum șapte apartamente de vacanță moderne și minimaliste. Casa se află pe o insulă izolată din Rügen, înconjurată de apă. Apartamentele, care pot găzdui între două și șase persoane, pot fi închiriate separat sau poate fi închiriată întreaga casă, inclusiv bucătăria principală, sala de mese, salonul și biblioteca. Terenul de șase hectare include o livadă și este vizitat de heroni, egrete, cocori și alte păsări (există binocluri în fiecare apartament). Cea mai apropiată plajă este Streler Sund, la 10 minute de mers cu mașina, iar oaspeții pot face caiac și navigație în apropiere.

Prețurile încep de la 140 de eruo pe noapte pentru două persoane

Un defileu superb, Le Marche, Italia

Villa Poderina, situată în Le Marche, în centrul-estul Italiei, este o fermă cu patru dormitoare și patru băi, cu podele din teracotă și grinzi la vedere, amplasată pe un parc de trei hectare de plopi, măslini, stejari și chiparoși. Oaspeții pot bea și lua masa în aer liber pe verandă, care are o masă și un hamac dublu, precum și vedere la Furlo Pass, una dintre cele mai spectaculoase defileuri din Italia. O baie în piscina în formă de L este o modalitate excelentă de a vă răcori, dar un loc și mai bun pentru a înota este în râul Candigliano, care se mișcă încet, în partea de jos a grădinii, unde există o plajă privată. Ferma se află la aproximativ 3 km de capitala trufelor, Acqualagna.

Prețurile încep de la 300 de euro/noapte pentru un grup de 8 persoane.

Lumea apei, Țările de Jos

Anna Biesbosch este o cabană off-grid în parcul național De Biesbosch, o zonă umedă cu maree de lângă Dordrecht, în vestul Olandei. Cabana are geamuri glisante și pereți interiori și exteriori din lemn. Există o sobă pe lemne pentru încălzire, gătit și apă caldă, iar energia electrică provine de la panouri solare. Pe lângă o zonă de living și de dormit în plan deschis, există un pat la mezanin, o bucătărie și o baie cu cadă scufundată. Parcul este o rețea de râuri, pârâuri și stufărișuri, iar cabana se află pe una dintre peninsulele sale împădurite. Oaspeții au la dispoziție o canoe ancorată la digul de vizavi și pot urma rutele de vâslit marcate pentru a observa păsările și mândria De Biesbosch: castorii. Înotul este interzis în fața cabanei din cauza castorilor, dar există un loc de înot la o scurtă plimbare distanță

Prețurile încep de la 257 € pe noapte pentru doi adulți și doi copii.

Vâsliți cu barca din Spania până în Portugalia

Oaspeții sosesc cu barca la confortabila cabană Peel Cabin din Huelva, Andaluzia – aceasta are propriul debarcader pe râul Guadiana, la granița dintre Spania și Portugalia. Un dormitor în stil marocan se deschide spre o punte acoperită cu zonă de bucătărie, canapea extensibilă și masă. Există o toaletă cu compost într-o baracă separată și un duș în aer liber, alimentat cu energie solară. Cabana nu este conectată la rețeaua electrică, dar dispune de o sobă cu lemne, un grătar, un aragaz pe gaz și lanterne solare, iar toate sejururile includ un coș de bun venit cu pâine de casă, fructe și legume cultivate în casă și o sticlă de vin. Oaspeții pot înota în râu sau pot scoate barca cu vâsle la apă. Până la satul Sanlúcar de Guadiana sunt 25 de minute de mers pe jos, dar este mai distractiv să mergeți cu barca, iar plajele din Costa de la Luz din Spania și din Algarve, în estul Portugaliei, se află la mai puțin de o oră de mers cu mașina.

Prețurile încep de la 75 de lire sterline pentru două persoane, dar oaspeții suplimentari plătesc un preț redus.

Distracție în familie, Algarve, Portugalia

Această fermă portugheză este situată pe niște dealuri în apropiere de râul Funcho. Există cinci dormitoare duble, dintre care două cu baie proprie, și o baie de familie. Este adaptată pentru copii, cu porți pentru scări, o cameră pentru copii, pătuțuri, scaune înalte și jucării. Terasele au vedere la barajul Funcho și sunt dotate cu un cuptor de pizza și un grătar; terasa de pe malul apei, sub caruciori, este un loc plin de atmosferă pentru cină; există o piscină infinită și zone de observare a păsărilor. Proprietatea se află pe traseul de mers pe jos Via Algarviana, iar la proprietate puteți face paddleboarding și caiac-canoe. Se află la 5 minute cu taxiul de gara Messines-Alte.

Prețurile pornesc de la 500 de euro pe noapte pentru un grup de 10.

Chei privat pe râu, Croația

The Old Oak House este o fermă restaurată pe malul râului Korana, pe o moșie din apropierea orașului Karlovac, în centrul Croației. Casa cu trei etaje are trei dormitoare, o baie la fiecare etaj, un living și o bucătărie-sufragerie. În incintă există un balcon cu două grătare, un izvor natural, o livadă, o grădină de legume și o pădure. Piesa de rezistență este debarcaderul privat al râului de lângă o cascadă, care creează o baie de hidromasaj naturală. Există munți, iar orașele Ogulin și Slunj se află la o distanță scurtă de mers cu mașina.

Prețuri de la 1.050 de euro pe săptămână, șase locuri de dormit.

Aventuri cu pluta, Austria

O fermă veche de 500 de ani din Palfau, în valea Salza din centrul Austriei, a devenit o tabără de rafting în 1979 și este încă administrată de aceeași familie. Principala activitate este un tur de rafting de o jumătate de zi pe râul Salza, iar tabăra oferă, de asemenea, excursii pe canoe și cursuri de caiac. Cazarea include locuri la cort, dormitoare, camere duble, o cabană a ciobanului și două apartamente. Există o livadă, un foc de tabără, o zonă de tir cu arcul și capre rezidente.

Camping: 14 euro pentru adulți/ 8 euro pentru copii, pachet de rafting: 121 de euro pe persoană pentru două persoane în cameră dublă, nopți suplimentare: 50 de euro pe persoană,

O ședere solitară, Finlanda

Insula Viikinsaari, lângă Tampere, are cinci cabane noi. Strict vorbind, insula se află pe un lac, dar regiunea finlandeză Lakeland este un mozaic de lacuri, râuri și canale – acesta, Lacul Pyhäjärvi, este conectat la Lacul Näsijärvi prin intermediul cascadei Tammerkoski. Oaspeții sosesc cu feribotul (traversarea de 20 de minute dus-întors din Tampere este inclusă) sau pot vâsli din cel mai apropiat punct de pe continent, aflat la 500 de metri distanță. Două cabane sunt aproape de plajă și au vedere la lac, iar trei sunt pe o creastă din apropiere, cu vedere la pădure. Acestea sunt structuri simple din lemn cu structură în formă de A, cu paturi, o plită, un radiator și un ventilator; oaspeții sunt singurii locuitori ai insulei care înnoptează. Viikinsaari are platforme de înot și o saună, iar oaspeții pot închiria canoe, caiace și plăci de paddleboard. Alte atracții ale insulei includ un traseu natural și cel mai vechi restaurant din regiune.

Prețurile încep de la 167 euro pe noapte, pentru doi adulți.

Casă de familie în copac, Norvegia

River Eye este o căsuță în copac, construită manual, în afara rețelei, cocoțată deasupra apei în pădurea Telemark din sudul Norvegiei. Ferestrele imense oferă vedere la râu, copaci și munți. Puteți face înot, caiac și rafting și vă puteți scălda într-o cadă încălzită pe malul râului. Căsuța din copac se potrivește familiilor mari sau grupurilor mici, cu un pat matrimonial, două paturi duble și trei saltele – un pat se află sub un luminator pentru privitul stelelor. Există o bucătărie, o sobă cu lemne, o terasă și un foc de tabără comun. Căsuța din copac este una dintre cele doar trei proprietăți din cadrul taberei A Camp, administrată de o familie, care promite „o întâlnire strânsă cu natura neatinsă”.

Prețuri încep de la 170 de lire sterline pe noapte pentrunouă locuri de dormit.

O moară într-un paradis al vieții sălbatice, Dordogne, Franța

Moulin de Latreille, din secolul al XIII-lea, a fost construită de călugării cistercieni pe malul râului Ouysse, cunoscut și sub numele de râul de Smarald, un afluent al Dordognei. Astăzi, moara de apă este deținută de o familie și are trei dormitoare, precum și saloane și balcoane cu vedere la apă. Proprietatea nu este conectată la rețeaua electrică – moara își generează propria energie hidroelectrică – iar terenurile sunt un paradis pentru viața sălbatică. Oaspeții se pot relaxa într-un hamac, pot închiria caiace și canoe în Souillac, în apropiere, pentru a explora râul, și se pot plimba pe pajiștile cu flori sălbatice și pe stânci. Există locuri minunate pentru înot chiar lângă baraj sau la o scurtă plimbare pe malul râului.

Cazarea se face în regim B&B, cu prețuri care pornesc de la 145 de euro/noapte pentru 2 persoane.